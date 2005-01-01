За рік українське громадянство отримали близько 1 тис. осіб, втратили – уп’ятеро більше

Упродовж 2017 року президент України Петро Порошенко надав українське громадянство близько 1 тис. осіб, а припинив – майже 5,2 тис. Про це йдеться у відповіді Адміністрації президента на запит «Українських новин».

«Протягом 2017 року до громадянства України було прийнято 957 осіб», - сказано у відповіді. При цьому 94 із них були особами без громадянства.

Разом із цим, Петро Порошенком за минулий рік видав укази про припинення

Через вихід з громадянства, президент України упродовж року видав укази про припинення громадянства для 4296 осіб. Ще 47 осіб втратили громадянство, 825 осіб позбулися українських паспортів на підставах, передбачених міжнародними договорами.