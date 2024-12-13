Підозрюваний співпрацював з окупантами, бо розраховував отримати посаду

Хмельницькі правоохоронці затримали співробітника Чорноморського заповідника, який працював інформатором для росіян. Чоловіку вже оголосили про підозру, нині він перебуває під вартою. Про це повідомила 13 грудня пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, навесні 2022 року з підозрюваним встановив зв’язок представник військ РФ і вимагав надавати потрібну йому інформацію. Працівник заповідника допомагав керівництву російської комендатури орієнтуватися на місцевості, використовуючи свої знання та фахову обізнаність. Також надавав дані про працівників установи, відсутність чи наявність єгерів на певних ділянках та можливі місця спуску суден.

«За свою діяльність чоловік розраховував отримати посаду в окупантів. Проте коли зрозумів, що його сподівання не справдяться, виїхав на підконтрольну Україні територію. У Хмельницькому його затримали», – повідомили у Державному бюро розслідувань.

Чоловіку оголосили підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) й взяли під варту. За скоєне йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Додамо, що Чорноморський заповідник – один із найбільших в Україні заповідників, розташований на території та акваторії Херсонської та частково Миколаївської областей. Природоохоронна територія окупована з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Потерпає від пожеж через російські обстріли, а у червні 2023 опинилася в зоні затоплення через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС.