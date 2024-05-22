Хлопцеві загрожує до семи років тюрми

На Львівщині викрили 19-річного хлопця, який допоміг військовозобов’язаним чоловікам незаконно переправитись через кордон. Про це у середу, 22 травня, повідомила поліція Львівської області.

Як встановили правоохоронці, 19-річний мешканець міста Самбір сприяв двом військовозобов’язаним чоловікам у незаконному перетині державного кордону України з Польщею поза межами пуктів пропуску.

«Хлопець розробив план незаконного перетину кордону, організував їм ночівлю, а також вказав маршрут полями та лісом до “безпечного” місця, де вони могли незаконно перетнути державний кордон України з Республікою Польща, залишившись непоміченими», – розповіли деталі у поліції Львівської області.

Слідчі повідомили 19-річному мешканцю Самбора про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.