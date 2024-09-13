Прикордонниця діяла у складі злочинної групи

Правоохоронці підозрюють 26-річну молодшу інспекторку прикордонної служби на Волині в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. Загалом жінка допомогла виїхати до Польщі 30 ухилянтам. Про це 13 вересня повідомили у Державному бюро рослідувань.

За даними слідства, підозрювана діяла у складі злочинної групи. Разом із спільниками вона шукала «клієнтів» у соцмережах і пропонувала за 3,5 тис. доларів винагороди організувати безперешкодний виїзд за кордон.

«Чоловіків доправляли до прикордонного пункту пропуску на Волині. Надалі, посадовиця не вносила відомостей про них до автоматизованої системи “Гарт-1”, тож вони могли безперешкодно перетнути держкордон під час війни», – зазначають у ДБР.

Попредньо відомо, що за такою схемою з 2022 року до Польщі потрапило понад 30 чоловіків.

Працівниці прикордонної служби оголосили підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон за попередньою змовою групи осіб (ч. 2 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.