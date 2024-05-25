За незаконну стробу перетину кодону прикордонники затримали одесита

На Одещині прикордонники затримали 28-річного чоловіка під час спроби незаконно перетнути кордон. Для цього він використав надувний матрац. Про це у суботу, 25 травня, повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби.

Зазначається, що 28-річного Одесита помітили та затримали прикордонники Білгород-Дністровського загону, коли патрулювали ділянку кордону на катері. Чоловік намагався перепливти річки Турунчук та Дністер на надуваному матраці.

«Такий туристичний маршрут чоловік обрав для себе особисто, користуючись онлайн-картою. Для подолання водної перешкоди придбав дитячий матрац з зображенням людини-павука, ласти та зібрав невеличкий рюкзак», – йдеться у повідомленні.

Чоловік намагався перетнути кордон на надувному матраці

За спробу незаконного перетину державного кордону на жителя міста Одеси склали протокол про адміністративне правопорушення ст. 204-1 КУпАП. Справу скерували до суду.

Нагадаємо, 22 травня Нацполіція Львівщини викрили 19-річного хлопця, який допоміг військовозобов’язаним чоловікам незаконно переправитись через кордон. Хлопець розробив план незаконного перетину кордону та організував ухилянтам ночівлю.