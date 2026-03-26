Смертельна ДТП сталася на початку вул. Сахарова

У четвер, 26 березня, на вул. Сахарова у Львові 50-річний велосипедист загинув унаслідок зіткнення з автомобілем Volkswagen Passat, який стояв у тягучці.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 7:30 на вулиці Академіка Сахарова. 50-річний львів’янин втратив керування електровелосипедом та скоїв наїзд на автомобіль Volkswagen Passat, за кермом якого перебував 23-річний мешканець Самбірського району. Автомобіль у момент зіткнення не рухався – велосипед в’їхав у його задню частину.

У результаті зіткнення велосипедист впав та отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці.

Велосипедист вдарився головою і загинув

Варто зауважити, що на проїжджій частині на вул. Сахарова розташована велодоріжка. За даними очевидців, велосипедист в’їхав в автомобіль, який стояв поруч в тягучці, та перекинувся, у результаті вдарився головою об асфальт.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги розповіли ZAXID.NET, що велосипедисту проводили серцево-легеневу реанімацію, однак усі зусилля медиків виявилися безуспішними.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ).