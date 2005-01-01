Агенти ФБР попередили теракт на Різдво у Сан-Франциско

За даними ФБР, потенційний терорист був колишнім військовим

Федеральне бюро розслідувань США заявило про затримання ймовірного терориста у місті Модесто, штат Каліфорнія. Про це інформував телеканал CBS News.

ФБР вважає, що затриманий підозрюваний - Еверітт Аарон Джеймсон - планував здійснити теракт в торгово-розважальному центрі Пірс 39 в Сан-Франциско. Він готувався до нападу на католицьке Різдво, можливо, із застосуванням бомб.

Оперативники ФБР повідомили, що Джеймсон вибрав це місце, тому що він «був там раніше і знав, що там збирається дуже багато людей».

Пізніше з'ясувалося, що Еверітт Аарон Джеймсон був колишнім морським піхотинцем. Він покинув службу через проблеми зі здоров'ям, а останнім часом працював водієм евакуатора. Затримати чоловіка допоміг агент ФБР, який видавав себе за представника терористичної організації Ісламська держава. Саме c ним Джеймсон обговорював всі деталі майбутнього теракту і стверджував, що готовий померти після його скоєння. Під час спецоперації із затримання він також повідомив, що підтримує Ісламську державу і «був би щасливий, якби теракт був здійснений».

Після затримання чоловіка в його будинку провели обшуки. Там імовірно виявили гвинтівку, іншу зброю і боєприпаси. Також у нього знайшли записку, в якому Джеймсон пояснює мотиви свого вчинку. Нібито він планував теракт через визнання президентом США Дональдом Трампом Єрусалиму столицею Ізраїлю.

У разі засудження Джеймсону загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком на 20 років і штраф в розмірі $250 тисяч.