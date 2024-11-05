Медичний 3D-друк для військових

Щомісяця компанія Алло передавала 1 млн гривень на друк виробів для протезування та реабілітації пацієнтів із важкими травмами. За її підтримки у межах благодійного проекту «Інновації заради руху» поліпшено якість життя близько 360 пацієнтів.

Загалом за допомогою трьох різних технологій друку виготовлено понад півтисячі індивідуальних виробів:

близько 120 накладок на протези;

понад 60 ортезів;

25 анатомічних моделей;

5 куксоприймачів;

близько 350 адаптивних девайсів, запчастин для протезів, реабілітаційних пристроїв для полегшення виконання різних активностей та рухів;

багато тестових виробів, які допомагали із вдосконаленням кінцевого результату та створенням індивідуальних виробів для пацієнтів.

«Для тисяч військових та цивільних протезування та реабілітація – можливість повернутися до життя. 6 мільйонів гривень, що ми передали для 3D-лабораторії, пішли на матеріали для медичного 3D-друку. Ця технологія дала можливість пришвидшити виготовлення елементів протезування та здешевити їхню вартість без втрати якості, а значить – допомогти більшій кількості людей. Ми раді бути дотичними до інновацій та нових технологій, що працюють на перемогу та полегшують життя», – зазначає Дмитро Деревицький, співзасновник маркетплейсу Алло.

В 3D-лабораторії вже налагоджено проєктування та друк потрібних для пацієнтів виробів:

накладки на протези кінцівок двох типів: косметичні сітчасті, щоб прикрити деталі протеза і надати форму кінцівки, та суцільні, які захищають протез у польових умовах та сприяють його безпечному використанню. Проєктуються вони індивідуально, надаючи протезу унікальності, тому пацієнти охоче користуються цими накладками. Якщо побачите ветерана, у якого на протезі зображено тризуб чи череп, то ця накладка з 3D-лабораторії;

адаптивні вироби для реабілітації потрібні для розробки кінцівок та підвищення їхньої функціональної незалежності. Адаптивні вироби заохочують пацієнтів до фізичної активності та відпрацювання рухів як до протезування, так і після;

анатомічні моделі травм обличчя допомагають у проведенні операцій зі щелепно-лицевої хірургії нового рівня. завдяки такій 3D-моделі лікарі мають змогу ретельно вивчити травму пацієнта, спроєктувати реконструкцію обличчя та якнайкраще підготуватися до операції.

В лабораторії також виробляють індивідуальні ортези для захисту кінцівок, куксоприймачі, стабіси для пересування без використання колінних механізмів пацієнтами з подвійною ампутацією ніг. В планах – розробити насадки для протеза Koala, щоб пацієнти змогли робити те, що не можуть забезпечити стандартні протези верхніх кінцівок.

«Команда Superhumans Center запроваджує найсучасніші технології в протезуванні та хірургії. Ми хочемо, щоб останні світові ноу-хау були доступними для українців. Деталі протезів, асистивні технології та моделі для хірургічних втручань вже майже рік індивідуально проєктуються та виготовляються в нашій 3D-лабораторії», – коментує Ольга Руднєва, CEO Superhumans Center.

«Кожен виріб є унікальним і відповідає стандартам медичного призначення. Наше партнерство з компанією Алло впродовж 6 місяців забезпечило функціонування 3D-лабораторії: фахівці не лише мали доступ до найкращих матеріалів, тренінгів та програмного забезпечення, але і навчали команду та пацієнтів технологіям 3D-друку. Вдячні за підтримку, яка повертає українцям якість життя і просуває протезування та хірургію на інший рівень», – додає Ольга Руднєва.

За умовами благодійного проекту «Інновації заради руху», маркетплейс Алло переказував з кожної оплати покупки банківською карткою на сайті allo.ua та в мобільному застосунку 100 гривень на медичні інновації та 3D-принтинг, який здешевлює та пришвидшує процес реабілітації пацієнтів. Впродовж 6 місяців клієнти оплачували картками покупку товарів Алло, зокрема павербанків, фітнес-браслетів, смартфонів та навушників. Також купували й акумуляторні лампи, смартгодинники, маршрутизатори, приставки Smart TV, електрочайники, розумні ваги, корм для котів та мультипечі.

Це вже друга співпраця Алло з Superhumans Center. За підсумками обох проєктів компанія зібрала й перерахувала 21 мільйон гривень:

15 мільйонів було спрямовано на виготовлення високотехнологічних протезів верхніх та нижніх кінцівок для дев’ятьох пацієнтів Superhumans Center,

а 6 мільйонів – на закупівлю матеріалів для 3D-друку потрібних елементів протезів та реабілітації для кожного другого пацієнта, які на час підтримки перебували у Центрі.

Алло – маркетплейс національного масштабу з інноваційними товарами від електроніки та інструментів до іграшок та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.