Детальніше про товари, акційні пропозиції та умови доставки можна дізнатися на сайті allo.ua

Батьки та школярі вже готові повернутися до школи та з нетерпінням чекають на початок навчального року. Маркетплейс інноваційних товарів «Алло» підготувався до шкільних закупів: розширив асортимент, а також пропонує знижки до 50% на потрібні для навчання товари. Знижки в «Алло» діятимуть на сотні різних товарів з 23.08.2024 до 09.09.2024. Тож батьки зможуть зробити закупи в кілька кліків, полегшити підготовку дітей до навчання.

10 найвигідніших пропозицій від «Алло» до навчального року

Функціональний рюкзак Xiaomi Casual Daypack підійде для відвідування школи чи університету. В ньому поміститься планшет, а у кишені можна зберігати блокнот, навушники та ключі. Його вартість становить 199 гривень замість 399 гривень. Справжній титан для навчання – потужний ноутбук RedmiBook Pro 14 R5/16G/512G/W11 (JYU4399CN) в алюмінієвому корпусі з 14-дюймовим 2,5К-дисплеєм впорається з навчальним навантаженням. Наразі – за 25999 гривень замість 29999 гривень.

Сидіти правильно під час навчання допоможе офісне крісло Nowy Styl BOSS KD Tilt PL64. Крісло підтримує спину, а також сімейний бюджет. Придбайте за 3999 гривень замість 4699 гривень. Бездротові навушники Redmi Buds 4 Lite (BHR7118GL) Black завжди готові до роботи та відтворюють звук без затримок, що надважливо під час онлайн-уроків. Їх вартість – 849 гривень замість 1499 гривень. Акумуляторна настільна LED-лампа-ліхтарик VIDEX 5W (1 АКБ*1800mAh) (VL-TF11W) White забезпечить потужне освітлення під час виконання домашніх завдань навіть у блекаут. Її можна придбати за вигідною ціною 699 гривень замість 1099 гривень. Фітнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 Graphite Black (BHR7165GL) допоможе відстежувати показники здоров'я та сну. Завдяки стильним ремінцям школяр чи студент зможе підкреслити свою індивідуальність на всі 100%. Придбати гаджет можна з вигодою 500 гривень – за 1299 гривень. Бути енергонезалежним та навчатися попри все допоможе зарядна станція Redbo Portable Power Station 300W 265.7Wh. Її можна придбати за акційною ціною 9499 гривень замість 14999 гривень. Ємний павербанк Intenso XS20000 (4034303029563) Black швидко підзарядить смартфон чи планшет – дитина завжди залишатиметься на зв'язку. Павербанк доступний за ціною 799 гривень замість 1299 гривень. Познайомить дитину з інноваціями 3D-ручка 3Doodler Start Plus для дитячої творчості. Цей гаджет допоможе з розвитком просторового мислення та уяви. Акційна ціна становить 2665 гривень замість 3185 гривень. Відкрийте захопливий світ науки з мікроскопом Eastcolight з 100-, 300- або 600-кратним збільшенням (ES21331). Ця справжня домашня лабораторія допоможе дитині досліджувати світ. Придбати мікроскоп можна за 764 гривні замість 899 гривень.

Також «Алло» пропонує значні знижки до 50% на навушники, монітори, планшети, ноутбуки, мишки, клавіатури, роутери, смартгодинники та фітнес-браслети, смартфони, меблі, одяг, рюкзаки, шкільне приладдя, LED-лампи та світильники, зарядні станції тощо. Детальніше про товари, акційні пропозиції та умови доставки можна дізнатися на сайті allo.ua, на акційній сторінці або зателефонувавши на гарячу лінію 0-800-300-100.

«Алло» – маркетплейс національного масштабу з інноваційними товарами від електроніки та інструментів до іграшок та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.