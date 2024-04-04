Росіяни вдарили по скупченню українських військових 3 листопада 2024 року ракетою «Іскандер-М»

Російські окупанти могли навести ракету, яка атакувала місце шикування бійців 128 Закарпатської окремої гірсько-штурмової бригади 3 листопада 2023 року, за допомогою зламаного пристрою одного з військовослужбовців. Про це у четвер, 4 квітня, повідомив в інтерв'ю «Укрінформу» голова департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

«Однією із загроз є розсилка фішингових повідомлень для зламу месенджерів конкретних військових. Розсилає їх хакерське угруповання “Армагедон”. Такі повідомлення йдуть тисячами. Коли їм вдається “зламати” пристрій, то ворог отримує доступ до месенджерів, до комп’ютерів через пошти. Часто це призводить до трагічних наслідків», – повідомив Ілля Вітюк.

За його словами, на один з пристроїв, на якому був месенджер Signal, прийшло повідомлення про конкретну дату та місце шикування військових 128 бригади. Саме туди 3 листопада прилетіла російська ракета, яка вбила понад 30 військовослужбовців.

«Зараз одна із основних версій, що наведення стало можливим саме через технічне проникнення. Цей випадок наочно показує, наскільки небезпечним є використання кіберзасобів у військових діях», – зазначив Ілля Вітюк.

За словами голови департаменту кібербезпеки, наразі немає жодного безпечного месенджера, який не могли б зламати. Через це СБУ не поширює в додатках для спілкування будь-яку чутливу чи службову інформацію – за ці дії передбачена відповідальність.

Нагадаємо, 3 листопада 2024 року по місцю шикування бійців 128 Закарпатської бригади, які дислокувалися на Запоріжжі, прилетіла ворожа ракета. Пізніше СтратКом ЗСУ підтвердив атаку по особовому складу бригади ракетою «Іскандер-М», внаслідок чого загинули та були поранені військовослужбовці. Станом на 6 листопада 2023 року 128 бригада підтвердила загибель щонайменше 19 військовослужбовців.