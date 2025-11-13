«Укрпошта» доставлятиме продукти з АТБ

«Укрпошта» спільно з мережею АТБ запустили нову послугу – безкоштовну доставку продуктів з онлайн-замовлень на суму від 299 грн та вагою до 30 кг. Про це повідомила пресслужба компанії 13 листопада та її гендиректор Ігор Смілянський.

Безкоштовна доставка діє для покупок від 299 гривень і вагою до 30 кілограмів. Замовлення можна зробити на сайті АТБ, а отримати у будь-якому населеному пункті, де працює «Укрпошта».

«Тепер навіть ті, хто живе поза зоною сучасної роздрібної логістики, зможуть отримати продуктовий набір за вигідною ціною – разом із товарами для дому, побуту чи гігієни – просто у своєму поштовому відділенні», – зазначили в компанії.

Пропозиція діє до 30 листопада 2025 року. «Укрпошта» називає цей проєкт «соціальним проривом», адже мережа має понад 26 тисяч точок присутності – стаціонарних, пересувних і невдовзі також поштоматів.

«Укрпошта» обслуговує понад 11 тисяч стаціонарних точок і ще близько 20 тисяч – через пересувні відділення. Водночас компанія залишається збитковою. Так, за підсумками третього кварталу 2025 року збиток «Укрпошти» склав 151,8 млн грн, що на 10,4% більше, ніж торік.

Натомість мережа супермаркетів АТБ продовжує демонструвати стабільне зростання. За даними Forbes Україна, за перше півріччя 2025 року виторг компанії зріс на 20%, до 117,2 млрд грн без ПДВ. За цей час мережа відкрила 26 нових магазинів і закрила лише три. Загалом на кінець червня мала 1278 торгових точок по Україні.