«Аврора» стала генеральним партнером фестивалю Faine Misto: музика, донати та атмосфера єдності
Мережа створила для гостей фестивалю справжній мікросвіт, де кожна зона відпочинку та розваг була продумана до деталей
Мережа мультимаркетів «Аврора» виступила генеральним партнером музичного фестивалю Faine Misto, підсиливши неповторну атмосферу української музики, натхнення та волонтерства. Мета фестивалю – зібрати 35 мільйонів гривень на кейсеваки для фронту.
У Львові, з 1 по 3 серпня, відбувся фестиваль з тернопільським корінням – Faine Misto. Мережа «Аврора», як генеральний партнер, разом з організаторами, створила для гостей фестивалю справжній мікросвіт, де кожна зона відпочинку та розваг була продумана до деталей.
На території Faine Misto були розміщені фотозони, лаунж-зони для відпочинку та зарядки гаджетів, зона хендмейду, де за донат, кожен охочий створював дизайнерський елемент одягу, і магазин, де можна було придбати все необхідне для комфортного фесту. Також на фестивалі встановили наметове містечко «Аврора-сіті», де відвідувачі могли переночувати всі три дні.
Серед інших розваг на фестивалі проходив конкурс костюмів – за найкращий костюм «Аврора» дарувала сертифікат на 10 тисяч гривень на улюблені покупки.
«Мережа «Аврора» активно інвестує в розвиток української культури, а музика є невіддільною частиною нашої культури. До того ж зараз є запит суспільства на підтримку української ідентичності. Ми вирішили стати генеральним партнером фестивалю, щоб підтримати українських виконавців та спільноту», – зазначила бренд-директорка мережі мультимаркетів «Аврора» Поліна Лендєл.
В «Аврорі» переконані, що українська культура сьогодні – це про нашу силу, стійкість і віру в перемогу. Тому навіть відпочинок має працювати на спільну мету – підтримку Сил оборони.