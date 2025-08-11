Мережа «Аврора» активно інвестує в розвиток української культури

Мережа мультимаркетів «Аврора» виступила генеральним партнером музичного фестивалю Faine Misto, підсиливши неповторну атмосферу української музики, натхнення та волонтерства. Мета фестивалю – зібрати 35 мільйонів гривень на кейсеваки для фронту.

У Львові, з 1 по 3 серпня, відбувся фестиваль з тернопільським корінням – Faine Misto. Мережа «Аврора», як генеральний партнер, разом з організаторами, створила для гостей фестивалю справжній мікросвіт, де кожна зона відпочинку та розваг була продумана до деталей.

На території Faine Misto були розміщені фотозони, лаунж-зони для відпочинку та зарядки гаджетів, зона хендмейду, де за донат, кожен охочий створював дизайнерський елемент одягу, і магазин, де можна було придбати все необхідне для комфортного фесту. Також на фестивалі встановили наметове містечко «Аврора-сіті», де відвідувачі могли переночувати всі три дні.

Серед інших розваг на фестивалі проходив конкурс костюмів – за найкращий костюм «Аврора» дарувала сертифікат на 10 тисяч гривень на улюблені покупки.

«Мережа «Аврора» активно інвестує в розвиток української культури, а музика є невіддільною частиною нашої культури. До того ж зараз є запит суспільства на підтримку української ідентичності. Ми вирішили стати генеральним партнером фестивалю, щоб підтримати українських виконавців та спільноту», – зазначила бренд-директорка мережі мультимаркетів «Аврора» Поліна Лендєл.

В «Аврорі» переконані, що українська культура сьогодні – це про нашу силу, стійкість і віру в перемогу. Тому навіть відпочинок має працювати на спільну мету – підтримку Сил оборони.