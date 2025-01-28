Жінка живе на вулиці вже кілька років і раніше завжди відмовлялась від допомоги

Жінка, яка впродовж кількох місяців жила в наметі біля ТРЦ Victoria Gardens, у вівторок, 28 січня, погодилась поїхати в притулок – в Центр Милосердя Згромадження сестер альбертинок. Про це повідомляє пресслужба ЛМР.

У міськраді розповіли, що жінка, яку звуть Галина, вже кілька років живе на вулиці. Більше двох років фахівці Центру «Джерело» неодноразово виїжджали до неї і пропонували різну допомогу, зокрема, скористатися послугою нічного притулку на вул. Кирилівській, 3а чи допомогою інших закладів. Проте жінка відмовлялася від будь-якої допомоги.

Та під час чергового виїзду соціальних працівників Центру «Джерело» пані Галина погодилася отримати притулок та іншу допомогу.

«Дуже важко допомагати тим, хто відмовляється від допомоги. Ми не може силоміць впливати на рішення людини. Ми постійно привозили їй теплу їжу та одяг, психологів, медиків і навіть поліцію викликали. Нарешті нам дивом вдалось вмовити пані Галину на кілька днів поїхати в притулок Згромадження сестер альбертинок. Ми і надалі шукатимемо рішення, хоча це не просто», – каже керівниця Львівського міського центру соціальних послуг та реабілітації «Джерело» Зореслава Люльчак.

На місці також була директорка департаменту гуманітарної політики ЛМР Валентина Бартошик. За її словами, юристи та соціальні працівники зʼясовують інформацію про те, чи має пані Галина житло або іншу нерухомість, щоб надати їй юридичну допомогу.

За бажанням, жінка зможе залишитись в Центрі Милосердя Згромадження сестер альбертинок на вул. Хлібній.