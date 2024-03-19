На чоловіків склали адмінпротоколи і передали справу до суду

На гірській ділянці українсько-румунського кордону прикордонники відділу «Яблунівка» Мукачівського загону затримали дві групи ухилянтів. Всього затримано 9 чоловіків з різних областей України. Деякі з них намагалися незаконно перетнути кордон вдруге.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 19 березня, у першій групі затриманих були троє чоловік з Харкова, а один з Черкас. Переправнику, якого теж затримали, кожен з них сплатив від 6 до 8 тисяч доларів. В іншій групі з 5 чоловіків були жителі Київщини, Полтавщини, Кіровоградщини та Херсонщини.

Ухилянти заплатили переправникам від 6 до 10 тисяч доларів

«Двоє із затриманих повторно намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску. Першу свою спробу вони здійснили на кордоні з Угорщиною. Наразі відомо, що за свою «мандрівку» у гори кожен із п’яти чоловіків сплатив від 7 до 10 тисяч доларів», – інформують у ДПСУ.

За спробу незаконного перетину державного кордону України на затриманих склали адмінпротоколи і передали справу до суду.