«Екокапсули» звели на території оздоровчого табору «Трембіта» у Циганівцях

У вівторок, 7 квітня, у селі Циганівці Ужгородського району відкрили модульне містечко, в якому зможуть проживати 40 дітей. Проєкт вартістю 1 млн євро реалізували за гроші благодійників з Чехії Павола Вньука та його доньки Мартіни Вньукової.

Як повідомили у Закарпатській обласній раді, на території оздоровчого табору «Трембіта» у Циганівцях звели 11 «екокапсул» – двокімнатних модульних блоків площею 25 м², оснащених сучасними кухнями та санвузлами. Будинки облаштовані сонячними панелями.

«Будиночки повністю обладнані для одночасного комфортного проживання 40 дітей та їхніх супроводжуючих. Проєкт вартістю майже 1 мільйон євро реалізували за допомогою українського Благодійного фонду “Капсула надії”, підтримки Надзвичайного і Повноважного Посла України в Словацькій Республіці Мирослава Кастрана та Ужгородської профспілкової організації регіональної філії “Львівської залізниці”», – розповіли в облраді.

Проєкт має на меті створення безпечного простору для навчання та розвитку дітей з прифронтових територій, які змушені були покинути свої домівки і втратили можливість здобувати освіту. У межах ініціативи також передбачили комплексну освітню програму із залученням фахівців у галузі психологічної підтримки (психологів, психіатрів, спеціальних педагогів) для допомоги у соціальній адаптації та психоемоційному відновленні дітей.

Діти з прифронтових територій, що постраждали від російської агресії, оздоровлюватимуться на Закарпатті упродовж місяця. Перша група школярів – із Запорізької області. Вони навчатимуться у Великолазівському ліцеї. Для поїздок учнів чеські меценати подарували закладу 52-місний автобус та легковий автомобіль.