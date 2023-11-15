Російські пропагандисти запустили фейк про «біологічну зброю», за допомогою якої українці начебто можуть поширювати пташиний грип. За вигадками росіян, на тренінгу у Львові поліція та СБУ відпрацьовували сценарії можливих провокацій. Аналітики фактчекінгового проекту VoxCheck розвінчали фейк пропагандистів.

Біологічна зброя та пташиний грип: деталі фейку

Наприкінці жовтня начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії Ігор Кирилов заявив, нібито СБУ та Нацполіція готують провокації із біологічною зброєю. Сценарій такої провокації начебто відпрацювали на тренінгу у Львові. Пропагандисти пишуть, що основною темою тренінгу нібито було поширення пташиного грипу на Миколаївщині, щоб потім звинуватити в цьому Росію. Звісно ж, ніяких доказів вони не наводять.

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Розвінчування фейку пропагандистів

Тренінг у Львові дійсно був, але ніяку біозброю там не випробовували, говорять аналітики VoxCheck, які розвінчують фейки стосовно медицини разом з проектом USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я». Це був тренінг з основ біологічного захисту та готовності до реагування на біозагрози.

Тренінг проходив у Львові з 21 серпня по 11 вересня у рамках проекту «Розбудова стійкої системи громадського здоров’я» від USAID. Українцям пояснювали принципи міжнародного розслідування біологічних інцидентів, розглядали кризову комунікацію, розповідали як протистояти дезінформації про біологічні випадки тощо. Проте на тренінгу не відпрацьовували жодних сценаріїв появи вірусу пташиного грипу – ні на Миколаївщині, ні в жодному іншому регіоні.

Тренерами заходу були міжнародні експерти з біобезпеки, зокрема і членкиня керівної ради з біобезпеки Великої Британії Філіппа Ленцос, про яку згадують росіяни в дописі. До тренінгу долучилися представники Міністерства охорони здоров’я України, Центру громадського здоров’я, ДСНС, Держприкордонслужби, обласних центрів контролю та профілактики хвороб. Підтверджень, що на зустрічах були працівники СБУ та Нацполіції, як пишуть пропагандисти, немає.

Пташиний грип та міфи пропагандистів

Згідно з останніми звітами Центру громадського здоров’я, за перші 10 місяців 2023 року пташиний грип не поширювався серед людей та птахів в Україні. За останні 20 років ні українська сторона, ні ВООЗ не повідомляли про випадки зараження людей пташиним грипом в Україні. А серед птахів зараження грипом востаннє фіксували у 2021 році на Миколаївщині та Луганщині.

Джерело – Центр громадського здоров'я, Всесвітня організація охорони здоров’я

Росія не вперше звинувачує Україну в підготовці «біологічних провокацій». У жовтні 2022 року Росія навіть скликала Радбез ООН, де звинуватила Україну та США в недотриманні конвенції про заборону біологічної зброї. Хоча Білий Дім ще в березні 2022 року наголошував, що саме Росія може застосувати хімічну або біологічну зброю в Україні, говорить керівниця VoxCheck Світлана Сліпченко.

«Подібні фейки поширюють для дискредитації України на міжнародній арені, а також аби виправдати російсько-українську війну в очах своїх же громадян. Мовляв, російські військові намагаються захистити народ від біологічних загроз, які йдуть від України. Не випадково і вибрані міста для цієї дезінформації: Львів, де начебто створюють небезпеку для Миколаєва. Росіяни активно намагаються розділити нас і таким чином зробити слабшими», – говорить Сліпченко.