Полонені заявили, що жалкують про скоєнні проти України злочини

Військові 425-го окремого штурмового полку «Скала» протягом тижня захопили у полон 32 окупантів. Про це військові повідомили у власному телеграм-каналі у п’ятницю, 8 серпня.

Зазначається, що російських військових захопили у полон на різних напрямках фронту. Окупанти воювали проти України у складі різних бригад російської армії.

Українські військові опублікували відео з полоненими росіяни, у якому вони стверджують, що шкодують про участь у війні проти України та «щиро каються у скоєних злочинах проти українського народу», а також вдячні бійцям полку «Скала» за порятунок життя.

«Тепер вони жаліються як не хотіли воювати, як їх кинули командири, і як їм страшно», – зауважили українські військові.

Серед полонених військові 1-ї, 74-ї, 30-ї, 83-ї, 9-ї бригад та 285-го батальйону армії Росії. Зауважимо, що деякі з окупантів стверджують, що їх обманом змусили підписати контракт з російським міноборони.

Додамо, що українські військові не уточнили, у яких саме населених пунктах полонили окупантів. Однак з відкритих джерел відомо, що бійці полку «Скала» виконують бойові завдання на Донеччині.

Також у липні цього року полк «Скала» повідомляв про здійснення успішної наступальної операції на Курщині, під час якої ліквідували два батальйони російської армії.