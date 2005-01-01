Бойовики не надають гарантій безпеки для ремонту обладнання мобільного оператора Vodafone

На тимчасово окупованих територіях Донбасу бойовики не надають гарантій безпеки для початку робіт у «сірій» зоні (території, яка наразі не контролюється ані Україною, ані бойовиками) з відновлення пошкодженого обладнання мобільного оператора «Vodafone Україна», повідомила українська сторона Спільного центру контролю за припиненням вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Згідно з повідомленням, станом на 16 січня з боку української сторони виконано усі процедурні кроки щодо забезпечення початку робіт та надано необхідні гарантії безпеки їх проведення. ці питання вирішуються за сприяння української сторони СЦКК, штабу АТО та СММ ОБСЄ в Україні.

В українській стороні СЦКК наголосили, що процес вирішення цієї проблеми з боку терористів перебуває на «нульовому» рівні.

«Гарантії безпеки з боку незаконних збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей (НЗФ ОРДО), необхідні на час проведення ремонтних робіт, відсутні. Водночас, активне небажання керманичів ОРДО здійснити будь-які конструктивні кроки для відновлення роботи мобільного оператора “Vodafone Україна” маскуються масованими інформаційними “вкидами” та поширенням у підконтрольних їм ЗМІ інформації, що звинувачує українську сторону у неспроможності та небажанні проведення зазначених ремонтних робіт», – зазначила українська сторона СЦКК.

Загалом, з 20 заявок на ремонти інфраструктурних об’єктів у Донецькій області, які задовольнила українська сторона, бойовики погодли лише одну.

Нагадаємо, зв’язок Vodafone зник на непідконтрольних територіях Донбасу. У компанії повідомили про пошкодження оптоволоконного кабелю. Відомо, що Vodafone – останній оператор, який працював на непідконтрольних територіях Донбасу. Там також немає стаціонарного телефонного зв’язку з підконтрольною територією.

В компанії наголосили, що якщо кабель обірваний на непідконтрольній Києву території, то компанія взагалі не зможе відновити зв'язок.

15 січня компанія повідомила, що звернулася до української сторони та місії ОБСЄ в Україні з проханням посприяти допуску ремонтників до «сірої» зони.