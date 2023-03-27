Україна стане першою країною в світі, де можна буде придбати новинку

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gloтм призначений для повнолітніх споживачів нікотиновмісної продукції.

В квітні на світовий ринок вийде новий девайс бренду gloтм, який поєднує в собі легкість, компактність та технологічність – Hyper X2 Air. Після презентації минулої моделі Hyper X2 пройшло всього пів року, але новий пристрій зміг здивувати.

gloтм Hyper X2 Air абсолютно змінив дизайн-концепт, залишивши одну основну ідею – зручний та стильний моноблок, який став ще на 25% відсотків легше*. Алюмінієвий корпус представлений в 7 виразних, натхненних небом кольорах, ліричні назви яких не залишать байдужими нікого: рожеві сутінки, лазурове небо, лілові хмари, нічний чорний, блакитне небо, зоряний синій, золотий світанок. Так кожен користувач може обрати свій вподобаний небесний відтінок.

Справжня свобода полягає у можливості зробити вибір без жодних компромісів. Новий gloтм Hyper X2 Air пропонує новий, стильний візуальний образ, та зберігає відданість інноваційним технологіям своєї лінійки. Пристрій отримав той самий надвисокий рівень технологічних рішень, які використовував HYPER X2, забезпечуючи легкість у користуванні, швидкість нагріву та тривалу роботу на одному заряді. Девайс буде готовий до наступного використання у режимах Standard та Boost всього за 20 секунд. При повністю зарядженій батареї його можна використовувати до 20 сесій без підзарядки**. Це дозволить відчути свободу автономної роботи протягом всього дня, а значить gloтм Hyper X2 Air можна взяти з собою куди завгодно та не обмежувати себе в комфорті, адже свобода там, де ти.

Передзамовлення доступне тільки в Україні, тому саме зараз є можливість стати одним з перших власників Hyper X2 Air та ще й отримати у подарунок*** враження від відомого бренду.

* gloтм Hyper X2 Air на 25% легший, ніж gloтм HYPER X2.

** До 20 сесій без підзарядки. За умови повністю зарядженого акумулятора та кількість сесій залежить від режиму, в якому ви користуєтесь девайсом – Standard або Boost, – і може відрізнятися залежно від поведінки користувача.

*** Спеціальна пропозиція діє з 6 березня по 10 квітня 2023 року. Кількість подарунків обмежена і становить 1000 штук. Деталі за посиланням.