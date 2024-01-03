В упаковки з-під ласощів жінка заховала 180 пачок сигарет

На Буковині жінка намагалася вивезти за кордон сигарети, заховавши його в упакування з-під круасанів. Буковинку затримали під час огляду її автомобіля на пропускному пункті «Порубне». Відносно неї склали протокол про правопорушення, тепер українці загрожує штраф.

2 січня на прикордонно-пропускному пункті «Порубне» митники спільно з прикордонниками зупинили легковий автомобіль. За кермом перебувала 58-річна буковинка. Жінка стверджувала, що прямувала в Молдову до друзів.

Під час огляду її автомобіля прикордонний наряд спільно з представниками митниці виявив 180 пачок сигарет захованих в упаковки з-під круасанів. Вартість контрабанди складає більш як 15 тис. грн.

«Трішки згодом через цей самий пункт пропуску в пішому порядку на вихід з України слідував громадянин України, у валізах якого правоохоронці знайшли 150 пачок сигарет вартістю близько 11 тис. грн», – повідомили в Державній прикордонній службі України в середу, 3 січня.

В обох випадках тютюнові вироби вилучили представники митниці. Також на порушників складено протоколи про порушення митних правил України. Згідно з ними жінці і чоловіку загрожує штраф – 15 тис. грн і 11 тис. грн відповідно.