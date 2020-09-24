Французька сатирична газета Charlie Hebdo звернулася до громадян країни із відкритим листом після того, як редакція почала отримувати нові погрози через карикатури на пророка Мухаммеда, які видання почало повторно публікувати у вересні 2020 року.

«Сьогодні, у 2020 році, деяким із вас загрожує смерть у соціальних мережах, якщо ви дотримуєтеся власних поглядів. ЗМІ відкрито ідентифікуються як об’єкти міжнародної терористичної організації. Низка країн тисне на французьких журналістів, які нібито "винні" у публікації критичних статтей», – йдеться у зверненні.

Звернення Charlie Hebdo щодо захисту свободи вираження власних поглядів підтримало більше 100 французьких видань.

Зазначимо, що початку вересня Charlie Hebdo знову опублікувала карикатури на пророка Мухаммеда, через які у 2015 році напали на редакцію. В результаті стрілянини було застрелено 12 осіб. Журнал відомий тим, що кілька разів публікував провокаційні карикатурні зображення пророка Мухаммеда. Це викликало бурхливу реакцію з боку мусульманської громадськості. Після інциденту у Парижі численні світові ЗМІ передрукували карикатури сатиричного часопису.