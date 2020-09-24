Charlie Hebdo заявила про погрози після повторної публікації карикатур на Мухаммеда
Французька газета опублікувала карикатури, через які терористи напали на редакцію у 2015 році
Французька сатирична газета Charlie Hebdo звернулася до громадян країни із відкритим листом після того, як редакція почала отримувати нові погрози через карикатури на пророка Мухаммеда, які видання почало повторно публікувати у вересні 2020 року.
«Сьогодні, у 2020 році, деяким із вас загрожує смерть у соціальних мережах, якщо ви дотримуєтеся власних поглядів. ЗМІ відкрито ідентифікуються як об’єкти міжнародної терористичної організації. Низка країн тисне на французьких журналістів, які нібито "винні" у публікації критичних статтей», – йдеться у зверненні.
Звернення Charlie Hebdo щодо захисту свободи вираження власних поглядів підтримало більше 100 французьких видань.
Зазначимо, що початку вересня Charlie Hebdo знову опублікувала карикатури на пророка Мухаммеда, через які у 2015 році напали на редакцію. В результаті стрілянини було застрелено 12 осіб. Журнал відомий тим, що кілька разів публікував провокаційні карикатурні зображення пророка Мухаммеда. Це викликало бурхливу реакцію з боку мусульманської громадськості. Після інциденту у Парижі численні світові ЗМІ передрукували карикатури сатиричного часопису.