У сільраді й надалі вимагатимуть від балансоутримувача завершити ремонт траси

Мешканці села Загвіздя Івано-Франківського району самотужки провели ямковий ремонт дороги Івано-Франківськ — Старий Лисець. Сталося це після того, як державна організація «Дороги Прикарпаття» не змогла завершити ремонт через брак фінансування.

Йдеться про дорогу загального користування місцевого значення протяжністю 8 км, яку востаннє ремонтували у 2020 році. За словами жителів Загвіздя, нею щодня їздить великоваговий транспорт, а також транзитні автівки, які оминають обласний центр.

У 2024–2025 селяни збирали гроші на ямковий ремонт дороги, а в червні 2026 року вийшли на протест. Після цього Кабмін включив трасу Івано-Франківськ — Старий Лисець до переліку невідкладних робіт, виділивши на ремонт з резервного фонду 12 млн грн. За ці гроші «Дороги Прикарпаття» залатали 2,8 км шляху, так і не дійшовши до Загвіздя.

«Простіше кажучи, гроші закінчилися, а продовження ремонту залежить від нового фінансування, термінів якого немає. Нове розпорядження Кабміну про кошти на дороги очікували у вересні, але вони досі не надійшли. Гарантій, що гроші з'являться до кінця року, – немає. Навпаки, стає зрозуміло, що їх не буде», – повідомив сільський голова Володимир Ружанський та закликав мешканців 10 жовтня долучитися до громадського ямкового ремонту дороги.

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За день мешканці залатали гарячим асфальтом усі ями в селі, а також найгіршу ділянку між Загвіздям і Підліссям. За словами Володимира Ружанського, вони виконали дві третини необхідних робіт. Невдовзі, за сприятливої погоди, ремонт продовжать.

У сільраді й надалі вимагатимуть від балансоутримувача та обласної влади завершити ремонт траси. Посадовці наголошують, що вона з’єднає громаду з найбільшим реабілітаційним центром, який зводять на Прикарпатті.