Через отруєння чадним газом на Львівщині помер 49-річний чоловік

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 09:102590

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У с. Великі Глібовичі у Перемишлянському районі на Львівщині у понеділок, 22 січня, близько 19:30 у власному будинку отруївся чадним газом його власник, чоловік 1968 року народження. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації.

Чоловік помер до приїзду карети швидкої медичної допомоги. Його тіло доставили у морг Бібрської районної лікарні. Причини події встановлюють.

Нагадаємо, увечері 21 січня у с. Крупське на Львівщині чадним газом отруївся 44-річний чоловік, якого госпіталізували до реанімації.

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Через отруєння чадним газом на Львівщині 44-річний чоловік потрапив до реанімації ZAXID.NET
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