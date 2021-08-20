Викрадені авто виявляють під час реєстрації в Україні

Багато автомобілів, які привозять з Чехії, на етапі реєстрації виявляються у базі Інтерполу, тобто є краденими. Таке авто неможливо поставити на облік, а власника чекає довге розслідування та відкриття кримінальної справи.

Під час розмитнення та легалізації автомобілів з Чехії українці часто стикаються з непередбачуваною проблемою, пише UBR. Хоча вони у свій час легально придбали автомобіль, в базі даних Інтерполу авто значиться як викрадене. При цьому під час в'їзду та розмитнення автомобіль не виявлявся краденим. Неможливо перевірити авто навіть за гроші ще до відвідин Сервісного центру – база Інтерполу закрита для сторонніх.

Якщо автомобіль виявляється в базі Інтерполу, його конфісковують та ставлять на штрафмайданчик (платний), а на власника відкривають кримінальне провадження. Власника допитують, а поліція направляє інформацію про знайдене авто в країну, звідки приїхало авто. Запити відправляють в систему Інтерпол, а місцеві правоохоронці повідомляють колишнього власника, який заявив про крадіжку. Вся ця історія може тривати рік і більше.

Цікаво, що переважна більшість автомобілів, які були виявлені в базах Інтерполу – не дешеві «євробляхи», а більш престижні Mercedes-Benz, Audi, Land Rover та BMW вартістю від восьми до 50 тисяч доларів та віком у кілька років.

Причин появи автомобіля в базі Інтерполу можу бути кілька. Одна з них – шахрайство минулого власника, який фактично продав авто українцю (наприклад, за довіреністю), а потім заявив в поліцію про викрадення, щоб отримати відшкодування страхової компанії.

Ще одна схема – авто було в оренді чи лізингу, але його незаконно «продали» та вивезли з країни. Тоді в поліцію заявляла фінансова компанія, яка не отримала ні своїх грошей, ні автомобіля.

Якщо український власник виявився в такій ситуації, йому потрібно доводити свою невинуватість – тобто факт, що він при купівлі авто не знав про те, що вона в розшуку. Для цього знадобляться послуги адвоката. Втім, повернути авто та зареєструвати його в Україні виявиться нелегким завданням. Потрібно, щоб чеський власник відмовився від нього та претензій на авто. А якщо страхова компанія заплатила відшкодування, доведеться його повертати.

Якщо ж колишній закордонний власник захоче повернути собі авто, машину заберуть в українця без відшкодування його витрат, в тому числі на розмитнення. Весь процес врегулювання ситуації може затягнутись на кілька років.