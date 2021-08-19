В учасників злочинної групи вилучили шість елітних автомобілів вартістю майже 2 млн злотих

Польські правоохоронці спільно з колегами із львівської поліції викрили злочинну групу, до складу якої входили п’ятеро поляків та один українець. Вони продавали в Україну автомобілі преміум-класу, які належали польським фінансовим та лізинговим установам.

Як повідомляє у четвер, 19 серпня, TVN24 з посиланням на агенцію PAP, злочинна група брала у лізинг преміум-автомобілі. Однак фактично автівки були власністю польських лізингових установ і мали перейти у власність покупця лише після сплати його повної вартості. Проте учасники злочинної групи підробляли документи і перепродавали взяті у лізинг автомобілі в Україну. Таким чином, вісім польських фінансових та лізингових установ зазнали збитків на 4 млн злотих.

П’ятьох поляків та одного українця затримали на кордоні в пункті пропуску «Медика». У повідомленні зазначається, що у викритті злочинної групи також брали участь працівники управління стратегічних розслідувань львівської поліції, однак українські правоохоронці про подію не повідомляли.

У затриманих вилучили шість легкових автомобілів, а також інше майно, загальною вартістю понад 2 млн злотих. Польські правоохоронці інкримінують учасникам групи шахрайство з майном, яке має значну вартість, підробку документів та отримання кредитів шахрайським способом. Крім того, чотирьох учасників злочинної групи підозрюють в участі у злочинній групі.

Трьох підозрюваних вже арештували. За словами польських правоохоронців, справу продовжують розслідувати. У зв’язку з цим можливі затримання нових її фігурантів.