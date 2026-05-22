Багато власників котів помічали, що перед дощем або грозою поведінка тварин змінюється. Одні коти стають неспокійними, інші – ховаються або поводять незвично тихо. Фахівці пояснюють, що така реакція справді може бути пов’язана зі змінами погоди. Cats розповідає, як це працює і чи справді слід покладатися на котів, як на синоптиків.

Чи справді коти можуть відчувати зміни в погоді?

Коти мають доволі чутливі органи чуття, тому можуть помічати зміни, які людина просто не відчуває. Йдеться насамперед про коливання атмосферного тиску. Барометричний тиск може різко знижуватися за кілька годин до грози. І доведено, що різні живі істоти, такі як міль і попелиця, а також птахи, чутливо реагують на це зниження, через що міняють свою поведінку.

Вважається, що така поведінка це захисний інстинкт, який сигналізує цим істотам про необхідність шукати укриття перед штормом. Але домашнім котам не завжди потрібен такий рівень захисту, адже власники доволі часто забезпечують їм достатньо безпечних умов. Домашні коти перебувають у комфорті вдома, а ті, що живуть надворі, можуть доволі легко знайти укриття, щоб перечекати негоду.

Однак їхні дикі предки, ймовірно, значно більше залежали від змін погоди, тому цей вроджений інстинкт пошуку укриття може зберігатися й у наших домашніх котів.

Внутрішнє вухо кота набагато чутливіше, ніж у людини, тому вони краще відчувають зміни атмосферного тиску. Завдяки цьому коти справді можуть «помічати», що зниження тиску сигналізує про наближення негоди, що спонукає їх шукати укриття.

Деякі коти можуть бути особливо чутливими до таких погодних змін, тому перед грозою стають тривожними або наляканими.

Окрім атмосферного тиску, коти значно чутливіші за нас до звуків і запахів. Вони вміють точно та швидко зчитувати сигнали з навколишнього середовища. Тому цілком ймовірно, що коти здатні вловлювати запахи, які свідчать про зміну погоди, наприклад запах дощу. А блискавка може створювати характерний металевий запах, який вони теж можуть відчути. А їхній гострий слух дозволяє їм почути гуркіт грому значно раніше за нас.