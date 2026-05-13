Багато власників котів хоча б раз знаходили біля дверей, на ліжку чи посеред кімнати іграшку, комаху або навіть мертву здобич, яку приніс домашній улюбленець. Хоч така поведінка може дивувати або навіть лякати, ветеринари пояснюють: для котів це цілком природний інстинкт і спосіб взаємодії з людиною. PetMD розповідає, чому ж кіт приносить вам «подарунки».

Чому коти приносять здобич або іграшки додому?

Одна з теорій полягає в тому, що коти відпрацьовують навички, яких їх навчила мати, – підкрадатися, накидатися та вбивати здобич перш ніж принести її додому, щоб поділитися з членами «родини». Ваш кіт сприймає вас як члена своєї «родини», тому він може хотіти поділитися з вами своєю здобиччю.

Інша теорія полягає в тому, що коти просто приносять свою здобич у місце, де вона буде в безпеці від інших хижаків. Ваш кіт, ймовірно, довіряє вам і думає, що ви будете пильнувати його здобич або іграшку, доки він не буде готовий її з’їсти або погратися з нею.

Оскільки коти часто грають зі своєю здобиччю перед тим, як її з’їсти, ваш кіт може приносити вам мертвих тварин або іграшки, щоб погратися з вами. Таким чином, дарування подарунків може бути для котів способом привернути увагу та зміцнити ваш зв’язок.

Що робити, якщо кіт приносить додому здобич?

Якщо вашому коту вдалося випадково принести додому мертву тварину, перш за все слід якомога менше реагувати на це. Відволікання уваги кота іграшкою чи ласощами може сприйматися як винагорода за принесення здобичі, що може призвести до посилення такої поведінки.

Коли ваш кіт відійде від здобичі, утилізуйте мертву тварину з дотриманням санітарних норм, а потім стежте за станом кота на предмет будь-яких ознак захворювання, таких як:

блювота;

діарея;

поганий апетит;

слинотеча;

проблеми з ходьбою;

зміни в диханні;

тремтіння.

Якщо тварина, яку приніс кіт, жива, ви можете обережно помістити її в надійний контейнер або переноску та зв’язатися з волонтерами, щоб вони допомогли вам зрозуміти ваші подальші дії.