Багато власників помічають, що домашні коти полюбляють полювати на мух та інших комах. Така поведінка є природною і пов’язана з вродженими мисливськими інстинктами тварин, однак інколи може нести певні ризики для здоров’я улюбленця. I-pets розповідає, чому ж коти їдять комах.

Чому коти полюють на мух?

Коти залишаються хижаками, навіть якщо живуть у квартирі та регулярно отримують їжу. Вони мають вроджений мисливський інстинкт, який існує незалежно від почуття голоду.

У дикій природі раціон котів складається не лише з дрібних тварин, а й з комах, які також містять білок. Тому інтерес до мух є цілком нормальним проявом поведінки.

Чи безпечно котам їсти мух?

У більшості випадків поїдання мух не шкодить котам. Через невеликий розмір комахи не становлять серйозної загрози, а іноді навіть можуть доповнювати раціон тварини білком. Однак існує ризик, що мухи можуть переносити патогени, однак їхня кількість дуже мала і зазвичай це не становить жодної проблеми для здоров’я.

Які ризики можливі?

У деяких випадках поїдання мух може завдати шкоди тварині:

Комахи можуть переносити небезпечні бактерії чи мікроби. Муха може бути заражена паразитами, які потім можуть оселитися в шлунку кота та вплинути на його здоров’я. Існують рідкісні типи мух, які самі зариваються в шерсть тварини і виконують функцію паразита.

Також варто бути обережними, якщо у кота є відкриті рани, адже деякі мухи можуть відкладати там личинки. У такому разі потрібно звернутися до ветеринара.

На що звернути увагу власникам?

Не забороняйте котам полювати, адже це природна поведінка. Однак постарайтеся спостерігати процес гри, адже ваш кіт не завжди може відрізнити муху від оси.

Якщо після поїдання мухи у кота з’являються симптоми розладу травлення – блювання, пронос, здуття живота – варто звернутися до ветеринара. Також важливими залишаються регулярна дегельмінтизація та вакцинація улюбленця.