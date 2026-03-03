За словами ветеринара, така поведінка має цілком логічне пояснення і пов’язана з інстинктами тварини

Більшість власників котів помічали: варто з’явитися в домі порожній коробці – і улюбленець всередині. За словами ветеринара, така поведінка має цілком логічне пояснення і пов’язана з інстинктами тварини. PetMD розповідає, чому ж котам так подобаються коробки.

1. Коробки – це безпечні місця та затишні печери.

У дикій природі невеликі, приховані місця захищають котів від хижаків. Коробка – це безпечне, закрите середовище, яке пробуджує в коті природний інстинкт пошуку притулку. Згорнувшись у коробці, кіт може пильнувати, відчуваючи себе прихованим і в безпеці. А оскільки коти зазвичай сплять до 12-16 годин на день, для них важливо знайти ідеальне та безпечне місце для сну.

2. Коробки – це мисливські угіддя.

Навіть якщо ваш кіт є розпещеним домашнім улюбленцем, його мисливські інстинкти все одно залишаються живими. Коти – це хижаки, що полюють з засідки, тобто вони ховаються, поки їхня здобич не пройде повз.

Попри те що наші домашні коти не потребують полювання для виживання, коробки надають їм обмежений простір, де вони можуть уявити себе в дикій природі, ховаючись, поки готуються накинутися на здобич.

3. Коробки забезпечують тепло.

Котам подобається тепло і саме коробки допомагають улюбленцям зберігати тепло. Картон діє як затишна ковдра, утримуючи тепло тіла кота і виступаючи ізолятором. Обмежений простір коробки змушує кота згорнутися в клубок, що також допомагає зберегти тепло тіла.

4. Коробки – це ігровий майданчик для котів.

Зморшкувата текстура й обмежений простір картону створюють багатий сенсорний досвід. Тому картон – це ідеальна текстура для котів, яку вони можуть кусати, дряпати й рвати.

5. Коробки допомагають налагоджувати стосунки.

Коти не мають розвинених навичок вирішення конфліктів, тому вони вважають за краще уникати негативних взаємодій, ховаючись або уникаючи інших. Тому коли виникає напружена ситуація з членами сім’ї, саме коробка стає для кота притулком, де він може зняти стрес, перш ніж вдаватися до конфронтації.

6. Коробки – особисті королівства.

Коти мають запахові залози на обличчі. Коли вони труться об стінки коробки, вони залишають на ній свій запах. Це позначає коробку як їхню особливу територію.