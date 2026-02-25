Вони мають власні способи вираження радості й прив’язаності, які можуть залишатися непомітними для вас, але свідчать про щиру радість вашому поверненню додому

Коти не можуть яскраво радіти вашому поверненню, як собаки, але це зовсім не означає, що вони байдужі. Насправді вони мають власні способи вираження радості й прив’язаності, які можуть залишатися непомітними для вас, але свідчать про щиру радість вашому поверненню додому. Parade Pets розповідає, як кіт показує радість від вашого повернення.

Як кіт показує радість, коли ви повертаєтесь додому?

Одним із ніжних проявів прихильності є повільне моргання або так званий «котячий поцілунок». Це своєрідний спосіб посміхнутися вам та показати, що кіт почувається безпечно поруч з вами.

«Багато котів роблять це, коли їхні господарі повертаються додому, ніби ваша присутність дає їм безпеку», – розповіла Еймі Уорнер, ветеринарна хірургиня та лікарка.

Ще одна ознака радості – муркотіння або мелодійні «пташині» звуки, які кіт може видавати, коли бачить вас.

«Вокалізації, такі як трелі та щебетання, є їхнім способом привітатися з вами. Це означає, що вони очікують на взаємодію та спілкування з вами», – каже Уорнер.

Також кіт може показувати свою радість тілом, наприклад, через хвіст.

«Коти широко використовують хвости як засіб спілкування. Коли вони вітають вас, піднявши хвіст у формі знака питання, це означає, що вони щасливі, довірливі та відкриті до спілкування», – каже Чірл Бонк, доктор ветеринарних наук, ветеринар у Embrace Pet Insurance.

Окрім хвоста, вони можуть намагатися тертися головою чи щоками об вас, і це не просто ніжність, а спосіб «позначити» вас як когось, хто їм дорогий.

«Вони використовують ці запахи, щоб позначити свою територію і дати зрозуміти іншим котам, що вони претендують на все, на чому є цей запах. Коли ваш кіт треться об вас, він фактично позначає вас як частину свого клану», – каже Бонк.

Коли ви повертаєтесь додому, ви можете помітити, що кіт перевертається та показує вам свій живіт. Це не просто мила поза. Це знак того, що ваш улюбленець вас любить.

«Кіт, який показує свій живіт, таким чином виявляє довіру. Оскільки їхні животи чутливі, їх виставляння на показ свідчить про те, що вони почуваються в безпеці та спокої, даючи вам зрозуміти, що вони щасливі у вашій компанії», – каже Уорнер.