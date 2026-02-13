коти дійсно мають особливу здатність, яка називається інстинктом повернення додому і допомагає їм знайти дорогу додому

Майже кожен власник кота хоча б раз замислювався: якщо улюбленець зникне чи заблукає, то чи здатен він самостійно знайти шлях додому. PetMD розповідає, чи справді кіт може самостійно повернутися додому.

Чи справді коти можуть знайти дорогу додому?

Як би дивно це не звучало, але коти мають особливу здатність, яка називається інстинктом повернення додому і допомагає їм знайти дорогу додому. Є докази, що підтверджують гіпотезу про те, що коти здатні використовувати геомагнітні поля Землі. Можливо, в поєднанні з запаховими сигналами – для визначення свого будинку.

У 1954 році провели експеримент, де котів помістили у величезний лабіринт, щоб перевірити, чи зможуть вони вийти з нього та повернутися додому. Як виявилось, більшість котів вийшли з лабіринту в районі, найближчому до їхнього будинку. Однак коли дослідники прикріпили до котів магніти, вони не змогли цього зробити, що підтверджує гіпотезу про використання магнітної геолокації.

Чи можуть коти знайти дорогу до нового дому?

Якщо ваш кіт загубився під час переїзду або незабаром після нього, цілком можливо, що він не звик до нового місця, тому не вважає його «домом». Деякі коти вже через кілька днів можуть усвідомити, що це їхній новий дім, а іншим для цього потрібно набагато більше часу.

Якщо ваш кіт вважає нове місце своїм домом, він може «запам’ятати» магнітну карту і скористатися нею, щоб повернутися до нового дому. Однак існує можливість, що ваш кіт повернеться до вашого старого дому, особливо якщо він прожив там тривалий час.