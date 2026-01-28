У котів дихроматичний зір – вони сприймають світ у відтінках сірого, синього та жовтого

Багато власників котів турбує питання: чи бачить кіт свого господаря так само, як люди інших людей? На жаль, сприйняття світу у котів суттєво відрізняється від людського – і це впливає на те, як вони розпізнають вас та реагують на вас. ТСН розповідає, як кіт все ж таки бачить свого господаря.

У котів дихроматичний зір – вони сприймають світ у відтінках сірого, синього та жовтого, тоді як червоний та зелений майже непомітні. Проте у темряві коти орієнтується в 6–8 разів краще за людей, помічають тіні та рухи, а їхній кут огляду сягає 200°.

Але людське обличчя на великій відстані для них виглядає розмитим, тому чітко вони бачать господаря лише на відстані від одного до шести метрів. Для котів не важливі дрібні деталі зовнішності, вони звертають увагу на ваш голос, міміку, рухи та запах.

Окрім цього, очі котів – важливий інструмент комунікації. Повільне кліпання часто називають «котячою усмішкою» або «поцілунком очима», і це найвищий знак довіри від вашого улюбленця. А ось пильний та нерухомий погляд сигналізує, що кіт уважно аналізує ваш настрій або наміри, вирішуючи, чи варто наблизитись.