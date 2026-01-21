Фахівці радять уникати поцілунків в мордочку або у ніс, оскільки коти сприймають ці дії як вторгнення в особистий простір

Багато любителів котів хочуть показати свою прихильність через поцілунок, але ветеринари та зоопсихологи застерігають, що не всі частини тіла кота підходять для поцілунків. ТСН розповідає, куди можна цілувати кота, щоб він відчував себе комфортно.

Фахівці радять уникати поцілунків в мордочку або у ніс, оскільки коти сприймають ці дії як вторгнення в особистий простір. Окрім психологічного дискомфорту, існують і медичні застереження, адже ротова порожнина котів містить специфічну мікрофлору, яка можу бути потенційно небезпечною для людей.

Натомість безпечнішим та більш природним місцем для поцілунку є маківка та простір між вухами. Більшість котів сприймають дотик до цих ділянок позитивно, оскільки такий жест імітує взаємне вилизування, яке вони практикують у своєму середовищі.

Також поцілунок у це місце мінімізує контакт зі слизовими оболонками тварини та сприймається твариною як природний прояв соціальної близькості.