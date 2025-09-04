Коти ретельно вилузують себе, але це не робить їх стерильними

Коти чарівні, і часто їх хочеться розцілувати в носик чи лобик. Проте навіть найніжніша ласка може бути шкідливою для вас. Kokl розповідає, чому не варто цілувати кота.

Чому поцілунки з котами небезпечні?

Бактерії та інфекції

Коти ретельно вилузують себе, але це не робить їх стерильними. Їхня слина містить мікроорганізми, які можуть бути шкідливими для людини. Наприклад, бактерія Pasteurella multocida, поширена в ротовій порожнині котів, може викликати серйозні інфекції у людей, якщо потрапить через слину.

Ще одна небезпека – токсоплазмоз, викликаний паразитом Toxoplasma gondii. Він зазвичай передається через контакт із котячими фекаліями, але мікроскопічні частинки можуть залишатися на шерсті.

Алергії та реакція

Шерсть та слина – потужні алергени. Тому навіть у тих, хто не має діагностованої алергії, регулярний близький контакт, як-от поцілунки, з часом може провокувати реакції: від висипань до свербежу.

Психологія кота

Для багатьох котів поцілунки – це не прояв любові, а навпаки стрес. Вони мають чіткі особисті кордони, а у дикій природі близький контакт обличчям до обличчя може сприйматися як загроза. Коли ви наближаєтесь до котячої мордочки, ваш улюбленець може відчути дискомфорт, навіть якщо він довіряє вам. Зоопсихологи зазначають, що котам подобаються м’які дотики чи погладжування в зонах, де вони самі дозволяють.