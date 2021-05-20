Репродуктивне здоров'я

Увага! Отримати актуальну і точну інформацію про лікарів, захворювання і методи лікування ви можете тільки у кваліфікованого лікаря. Не займайтеся самолікуванням.

Проблеми, пов'язані з репродуктивною системою організму, як у чоловіків, так і у жінок, накладають серйозний відбиток на комфорт життя, впевненість в собі, а то на плани на майбутнє.

Є спеціалізовані клініки, які займаються саме питаннями репродукції – вони лікують відповідні органи, займаються жіночою консультацією, а також всебічно вирішують проблеми чоловічого або жіночого безпліддя.

Які завдання ставить перед собою клініка?

По-перше, це діагностика проблем, які стали причиною тієї чи іншої хвороби репродуктивної системи або викликали безпліддя. Результатом діагностики і консиліуму лікарів стає програма консервативного або хірургічного лікування.

По-друге, це комплекс програм для лікування безпліддя з урахуванням індивідуальних особливостей в кожному конкретному випадку. Профільні фахівці визначають критичні фактори і пропонують шляхи їх усунення. У деяких клініках є відділи андрології і фахівці, які спеціалізуються на ДРТ – допоміжні репродуктивні технології.

По-третє, це область ЕКО, від консультаційної підтримки та ознайомчих курсів до безпосередньої процедури штучного запліднення в лабораторних умовах. У деяких клініках навіть працюю так звані «школи ЕКО», в яких докладно розповідають, що це за метод, як він працює, як до нього підготуватися, і на які результати розраховувати.

Нарешті, це ведення вагітності, від прегравідарної підготовки обох партнерів до УЗД обстежень в ході вагітності та психологічної підтримки майбутньої мами. У деяких установах працюють курси усвідомленого батьківства.

Як вибрати клініку?

Пріоритетним фактором вибору стають лікарі, адже саме від досвіду і кваліфікації фахівців буде залежати точної діагностики та ефективність лікування.

Також важливо дізнатися, які програми застосовуються в тому чи іншому закладі, наскільки сучасне обладнання та інноваційні методики пропонуються. При цьому однакову увагу приділяється, як безпеки технологій, так їх ефективності в конкретному випадку.

Дізнатися більше про сучасні методи лікування в клініках репродуктивної медицини ви можете на сайті https://ivfclinic.com.ua/.