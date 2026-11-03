Заступник начальника Держекоінспекції Львівщини виконав за рік щонайменше 77 поїздок як водій таксі

Перший заступник начальника Державної екологічної інспекції у Львівській області Валерій Вітковський паралельно із державною службою працював водієм таксі та приховав отриманий дохід, пише NGL.media з посиланням на результати повної перевірки декларації Валерія Вітковського НАЗК.

За даними перевірки встановлено, що Валерій Вітковський у 2024 році отримав 755 тис. грн зарплати в Держекоінспекції Львівщини, а паралельно заробив ще 9211 грн як водій служби Bolt. Він зробив щонайменше 77 поїздок на автомобілі Chevrolet Bolt, за що отримав виплати від естонської компанії Bolt Operations OU. Проте зароблені на таксуванні гроші, що надходили на його банківський рахунок, він не задекларував.

Компанія Bolt Operations Ukraine підтвердила, що Валерій Вітковський зареєструвався водієм-партнером ще у серпні 2023 року та регулярно особисто проходив фотоверифікацію в додатку для підтвердження особи. Тож імовірність передачі акаунта іншим особам компанія спростувала, пише NGL.media.

Після перевірки, проведеної НАЗК з 13 квітня до 31 липня 2026 року НАЗК зверталось до Валерія Вітковського за поясненнями, але він своїм правом не скористався.

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Через те, що українське законодавство забороняє держслужбовцям суміщати основну роботу з іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, на чиновника може чекати штраф до 8,5 тис. грн за адміністративне порушення з конфіскацією отриманого за сумісництвом доходу. Також його можуть включити в реєстр корупціонерів.

Окрім прихованого підробітку в таксі, перевірка виявила й інші порушення в декларації Валерія Вітковського, зокрема, він вказав недостовірні дати купівлі криптовалюти на біржі Binance. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації становить майже 60 тис. грн.

64-річний Валерій Вітковський працює першим заступником начальника Державної екологічної інспекції у Львівській області з 2012 року. У 2015 році його звільнили в межах люстрації після Революції Гідності, але у 2021 році він поновився на посаді через суд і відсудив недоотриману зарплату через вимушений прогул.

За даними Руху «Чесно», у 2020 році Валерій Вітковський балотувався до Львівської обласної ради від політичної партії «Січ», але не пройшов.