Андрій Цікало є суддею Господарського суду Львівської області

НАЗК виявило в декларації судді Господарського суду Львівської області Андрія Цікала недостовірні відомості на 2,9 млн грн. За висновком агентства, судді може загрожувати кримінальна відповідальність за недостовірне декларування.

Як зазначається в довідці НАЗК, у декларації за 2024 рік суддя Андрій Цікало не вказав відомості про Тетяну Щербатюк, з якою разом проживав за місцем свого постійного проживання у селі Старий Яричів та одружився на початку 2025 року.

Відповідно суддя не вказав у декларації автомобіль Kia Niro 2022 року випуску вартістю 395 тис. грн, власницею якого Тетяна Щербатюк стала восени 2024 року. За даними з камер відеоспостереження, одержаними від поліції, НАЗК встановило, що частина маршрутів руху цього авто збігається з маршрутами Subaru Outback, який належить судді. Тому пояснення про окреме місце проживання агентство не взяло до уваги.

Також суддя не вказав у декларації квартиру у Вінниці, яка належить Тетяні Щербатюк, та одержані нею доходи.

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Зацікавили НАЗК і операції з нерухомістю судді. Влітку 2024 року Андрій Цікало отримав у подарунок від родички земельну ділянку, яку менше ніж за місяць перепродав за 1,5 млн грн власниці помешкання в Старому Яричеві, яке суддя орендує для власного проживання.

Того ж року суддя взяв банківський кредит у сумі 2 млн грн. За рахунок грошей кредиту та від продажу подарованої ділянки придбав житловий будинок з ділянкою за 3,7 млн грн. НАЗК встановило, що через нетривалий період продавчиня цієї нерухомості повернула на банківський рахунок Тетяни Щербатюк 2 млн грн, що відповідає сумі одержаного кредиту. Частина цих грошей були зняті з рахунку, а решту переказані на рахунки інших осіб. НАЗК з’ясувало, що законні доходи та грошові активи суб’єкта декларування не давали змогу придбати об’єкти нерухомості.

Також суддя не вказав 200 тис. грн, отриманих як подарунки від батька та брата.

За даними НАЗК, загальна сума недостовірних відомостей у декларації Андрія Цікала становить 2,9 млн грн. Тому у його діях встановлено ознаки декларування недостовірної інформації, за що передбачена кримінальна відповідальність (ч. 1 ст. 366-2 ККУ).