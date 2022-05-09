Уряд наразі не планує відкривати кордон для чоловіків призовного віку

На час воєнного стану в Україні не планують відкривати кордон для чоловіків призовного віку. Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

На запитання журналіста, чи планує уряд відкрити кордон для чоловіків призовного віку, Шмигаль відповів негативно.

«Під час воєнного стану це не планується. Тут насправді військові приймають рішення, але я вважаю, що поки що йде війна, всі чоловіки мають бути в Україні», – сказав Шмигаль.

За даними Кабміну, Україну залишили близько 5 млн людей.

«Офіційно зафіксована цифра – це 4,7 млн. За останніх трохи більше ніж два тижні 700 тис. українців вже повернулися. І щодня повертається більше, ніж залишає Україну. Ми це відчуваємо по наповненості міст, по відновленню роботи. Якщо було зупинено 32% бізнесу, то зараз лише 17%», – додав Шмигаль.

Зауважимо, що раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що обмеження на виїзд за кордон чоловікам можуть пом'якшити. За його словами, дискусії з цього приводу тривають.

«Зараз триває дискусія, щоб окремим категоріям чоловіків дозволили виїжджати за кордон, принаймні короткотерміново. Адже волонтери і так виїжджають, з зобов'язанням повернутися. Бізнесмени, науковці, багато категорій чоловіків, які цього потребують», — сказав Арестович в ефірі «24 каналу».

Проте для цього потрібна зміна законодавства і рішення Верховної Ради, додав він.

24 лютого Державна прикордонна служба України повідомила, що чоловіків від 18 до 60 років у період воєнного стану не будуть випускати з країни.

Водночас уряд визначив, хто з чоловіків може виїхати. Це, зокрема, такі категорії: