Уряд не планує дозволяти виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану
Поки йде війна, всі чоловіки мають бути в Україні, переконаний прем'єр-міністр Денис Шмигаль
На час воєнного стану в Україні не планують відкривати кордон для чоловіків призовного віку. Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
На запитання журналіста, чи планує уряд відкрити кордон для чоловіків призовного віку, Шмигаль відповів негативно.
«Під час воєнного стану це не планується. Тут насправді військові приймають рішення, але я вважаю, що поки що йде війна, всі чоловіки мають бути в Україні», – сказав Шмигаль.
За даними Кабміну, Україну залишили близько 5 млн людей.
«Офіційно зафіксована цифра – це 4,7 млн. За останніх трохи більше ніж два тижні 700 тис. українців вже повернулися. І щодня повертається більше, ніж залишає Україну. Ми це відчуваємо по наповненості міст, по відновленню роботи. Якщо було зупинено 32% бізнесу, то зараз лише 17%», – додав Шмигаль.
Зауважимо, що раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що обмеження на виїзд за кордон чоловікам можуть пом'якшити. За його словами, дискусії з цього приводу тривають.
«Зараз триває дискусія, щоб окремим категоріям чоловіків дозволили виїжджати за кордон, принаймні короткотерміново. Адже волонтери і так виїжджають, з зобов'язанням повернутися. Бізнесмени, науковці, багато категорій чоловіків, які цього потребують», — сказав Арестович в ефірі «24 каналу».
Проте для цього потрібна зміна законодавства і рішення Верховної Ради, додав він.
24 лютого Державна прикордонна служба України повідомила, що чоловіків від 18 до 60 років у період воєнного стану не будуть випускати з країни.
Водночас уряд визначив, хто з чоловіків може виїхати. Це, зокрема, такі категорії:
- непридатні до військової служби;
- з відстрочкою від призову або повідомленням про спеціальний військовий облік;
- самостійно виховують дітей віком до 18 років;
- мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років;
- усиновлювачі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі;
- мають на утриманні дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування до 18 років;
- мають на утриманні дитину з інвалідністю;
- мають під опікою дитину з різними вадами здоров'я, але не встановлена інвалідність;
- мають інвалідність I або II групи;
- забезпечують постійний догляд за людьми, які потребують його.