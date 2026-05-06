Відчуття весни та осені справді стають менш вираженими

У багатьох українці зникають відчуття весни та осені, адже погода може раптово змінюватись одразу до літньої спеки чи зимових морозів. Наталія Птуха, начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру, розповіла «Укрінформу», чому коливання температур стають нормою.

«Весна цього року дійсно динамічна. Якщо вона починається рано, як це було нинішнього року, то в другій половині весни можливі повернення холодів і навіть заморозки. Це не є аномалією – такі ситуації трапляються приблизно у половині подібних сезонів. І хоча це неприємно, особливо для аграріїв, це вписується у кліматичну норму», – каже синоптикиня.

За словами Наталії Птухи, відчуття весни та осені справді стають менш вираженими.

«Частково це підтверджується спостереженнями. Міжсезонні періоди дійсно стають менш вираженими, а переходи між сезонами – більш різкими. Втім це не означає, що весна чи осінь зникли. Вони просто змінюють свій характер», – додає вона.

Щодо снігу у квітні чи на початку травня, то, за словами, представниці Укргідрометцентру, це рідкісне, але не унікальне явище. Такі випадки трапляються раз на кілька десятиліть. Аномалією вважається те, чого взагалі не фіксували за всю історію спостережень.

Нагадаємо, що Наталка Діденко розповіла, що 6 травня Україна буде найспекотнішою країною Європи. Однак ще нещодавно у різних регіонах фіксували сильні нічні заморозки.