Військові ЗСУ отримали партію безпілотників від проєкту Cosmolot Airlines / Cosmolot

Як повідомили у компанії, головна особливість нових безпілотників – інноваційна технологія, що відрізняється стійкістю до РЕБ та дозволяє нищити ворога у глибокому тилу. Нещодавно в Cosmolot анонсували створення найбільшого авіафлоту ударних БПЛА – Cosmolot Airlines.

Варто зауважити, що 100 мільйонів гривень на авіафлот компанія перераховує з власного прибутку, а не завдяки донатам та зборам.

Ударні дрони Punisher поєднали в собі простоту, влучність та точність

Зосередження компанії на фінансуванні інноваційної зброї – це потужна підтримка армії, віра в Перемогу, заклик до розвитку вітчизняного військового виробництва та інвестиція в майбутню технологічну міць України.

«Простота, влучність та точність – три основні характеристики Punisher. Але найголовніше те, що інноваційний комплекс стійкий до РЕБ. Адже ворожа радіоелектронна боротьба вже не дозволяє працювати по об’єктах, як рік тому. Тепер завдяки Punisher ми маємо перевагу над ворогом», – наголошує Ярема, військовослужбовець ЗСУ, член екіпажу Punisher.

БпЛА Punisher стійкі до засобів РЕБ / Фото Cosmolot

50 БПЛА Punisher для Cosmolot Airlines обладнані унікальною наразі модифікацією. Комплекс PUNISHER GEN III B COSMO дозволяє:

виконувати завдання в складних умовах активного придушення сигналів GPS та телеметрії;

збільшити кількість завдань одного дрона завдяки стійкості до впливу всіх наявних ворожих систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) та новим елементам зв’язку, які були створені українськими інженерами спеціально для модифікації COSMO;

планувати використання ударних дронів з ефективним застосуванням тактики рою – групової атаки цілі;

ефективно знищувати БК, командні пункти, склади та бази оснащення ворога у глибокому тилу.

Cosmolot Airlines передали ЗСУ перші 15 ударних БПЛА Punisher / Фото Cosmolot

«Сьогодні ми видаємо в підрозділи ЗСУ першу партію з 15 РЕБостійких багаторазових ударних дронів Punisher в рамках ініціативи Cosmolot Airlines. Загалом за участі та фінансування компанії Cosmolot ми виготовляємо партію з 50 таких модернізованих та стійких до РЕБ БПЛА. Ці дрони дозволяють наносити ураження ворогу навіть у зонах, де активно працюють ворожі РЕБ», – коментує Максим Суботін, представник команди розробників Punisher.

У компанії закликають донатити на ЗСУ, підтримувати українських військових винахідників та гартувати Перемогу спільними зусиллями.