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Саме свято є згадкою про смерть пророка та його перехід до вічного царства

29 серпня за новоюліанським календарем відзначають Усікновення голови Іоана Предтечі. Саме свято є згадкою про смерть пророка та його перехід до вічного царства. За біблійними переказами, Іван Хреститель був кинутий до в’язниці царем Іродом на прохання його дружини Іродіади. Вона люто ненавиділа святого і бажала йому смерті. А за декілька днів йому відтяли голову за правду і принесли на блюді. Тому цей день – згадка про те, що про гріх мовчати не можна, щоб не сталось. Що можна робити 29 серпня цього дня добре піти до церкви або ж можна помолитися вдома за упокій усіх загиблих захисників України; потрібно зайнятися богоугодними справами, наприклад, допомогти близьким і незнайомим людям, подати милостиню. Вважається, що якщо до вас у день пам'яті Іоанна Предтечі прибилася бездомна тварина, то її потрібно обов'язково прихистити; дотримуйтеся посту, проводьте свої трапези тихо та скромно і готуйте прості страви; ламайте хліб руками, щоб не використовувати ножі і гострі предмети, пише «Дзеркало тижня».

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