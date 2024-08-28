Свято Усікновення 2024: що обов'язково потрібно зробити в цей день
Саме свято є згадкою про смерть пророка та його перехід до вічного царства
29 серпня за новоюліанським календарем відзначають Усікновення голови Іоана Предтечі. Саме свято є згадкою про смерть пророка та його перехід до вічного царства. За біблійними переказами, Іван Хреститель був кинутий до в’язниці царем Іродом на прохання його дружини Іродіади. Вона люто ненавиділа святого і бажала йому смерті. А за декілька днів йому відтяли голову за правду і принесли на блюді. Тому цей день – згадка про те, що про гріх мовчати не можна, щоб не сталось.
Що можна робити 29 серпня
- цього дня добре піти до церкви або ж можна помолитися вдома за упокій усіх загиблих захисників України;
- потрібно зайнятися богоугодними справами, наприклад, допомогти близьким і незнайомим людям, подати милостиню. Вважається, що якщо до вас у день пам'яті Іоанна Предтечі прибилася бездомна тварина, то її потрібно обов'язково прихистити;
- дотримуйтеся посту, проводьте свої трапези тихо та скромно і готуйте прості страви;
- ламайте хліб руками, щоб не використовувати ножі і гострі предмети, пише «Дзеркало тижня».
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