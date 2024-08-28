Цей день є одним із найдавніших церковних свят і супроводжується суворим постом

Завтра, 29 серпня, віряни відзначатимуть велике свято – Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя. Про традиції цього дня і його значення пише «Дивен світ».

Значення дня Усікновення

Серед катехизмових правд у розділі «Гріхи» є так звані чужі гріхи. Це ті, які стосуються не тільки особи, яка безпосередньо причетна до нього, але й інших людей. Святий Іван Хреститель, щоб не допуститися такого гріха, не мовчав, за це і потерпів: йому відрубали голову. Святий пророк помер мученицькою смертю.

Про це нам говорить Євангеліє: «цар Ірод-четверовласник взяв собі за жінку жінку свого брата, а Йоан бо говорив до нього, що не можна йому її мати (Мт 14,3-4)». Тобто Ірод допустився важкого гріха перелюбу, на який не став мовчати св. Іван, а осудив цей безбожний вчинок царя, ставши в обороні Божого закону.

Тому цей день є одним із найдавніших церковних свят і супроводжується суворим постом. Віряни згадують про важливість покаяння та духовного очищення, яке проповідував Іван Хреститель.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: граки почали ритися в листі – буде тепла, але дощова погода;

почути грім – до теплої осені;

гуси ще літають – скоро почнуться дощі, летять лебеді – перший сніг випаде швидко;

з каштана вже опало все листя – бабине літо буде затяжним;

вже полетіли у теплі краї журавлі – чекайте на похолодання.

Наші предки вірили, що саме цього дня починається справжня природна осінь. Вже може помітно холоднішати, особливо вночі. Святому Івану Хрестителю здавна молилися про позбавлення від головного болю, пише ТСН.