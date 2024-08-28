Не можна відмовляти в допомозі нужденним

29 серпня в церковному календарі – Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя. Це свято вшановує мученицьку смерть Івана Хрестителя, який був обезголовлений за наказом Ірода Антипи. Що заборонено робити у цей день, пише УНІАН .

Що не можна робити в день Усікновення