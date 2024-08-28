День Усікновення голови пророка Івана Хрестителя: що заборонено робити у це свято
Не можна відмовляти в допомозі нужденним
29 серпня в церковному календарі – Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя. Це свято вшановує мученицьку смерть Івана Хрестителя, який був обезголовлений за наказом Ірода Антипи. Що заборонено робити у цей день, пише УНІАН.
Що не можна робити в день Усікновення
- 29 серпня, як і в будь-який інший день, церква не схвалює і виступає проти лайки і злості, наклепів, пліток, осуду, заздрощів, жадібності, помсти і відчаю.
- Не можна відмовляти в допомозі нужденним.
- Оскільки цього дня згадують мученицьку смерть Іоанна, то веселощі та галас перебувають під забороною. Слід утримуватися і в усьому іншому – їжі, розвагах.
- У народі вважається, що цього дня не можна користуватися ножем, особливо якщо потрібно нарізати щось кругле, наприклад, хліб, капусту, буряк. За повір'ями, людина тоді бере на себе гріхи вбивць Іоанна Предтечі.
- Слід з цієї ж причини уникати продуктів червоного кольору, бо вони символізують кров Хрестителя.
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