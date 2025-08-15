Акушер-гінеколог Богдан Писик є депутатом Яворівської райради

НАЗК викрило депутата Яворівської районної ради на Львівщині від партії «Батьківщина» 58-річного Богдана Писика у недостовірному декларуванні майна на суму 4,2 млн грн. Депутат працює акушером-гінекологом Яворівської районної лікарні.

Відповідно до довідки НАЗК, оприлюдненої за результатами перевірки в червні цього року, у декларації за 2022 рік Богдан Писик не зазначив відомостей про житловий будинок, площею понад 260 кв м у Яворові, та земельну ділянку площею понад 9 соток, на якій він розташований. Майно записане на маму депутата Марту Писик, але фактично близько 20 років ним користується сім’я народного обранця.

Також депутат не вказав у декларації доходи, отримані ним як подарунок у грошовій формі, у розмірі понад 4 млн грн, які він використав на придбання квартири у Львові у грудні 2022 року. При цьому Богдан Писик пояснив, що купив квартиру за гроші своїх батьків, які нібито зробили подарунок на повноліття своєму онуку Даниїлу (синові Богдана Писика).

Загалом, за даними НАЗК, Богдан Писик у декларації не зазначив майна на загальну суму понад 4,2 млн грн. Відповідно, йому загрожує кримінальна відповідальність за недостовірне декларування (ч.1 ст. 366-2 ККУ).

Після перевірки НАЗК у липні 2025 року Богдан Писик подав виправлену декларацію за 2022 рік, в якій вказав загальний дохід понад 4,6 млн грн, з яких 605 тис. грн заробітна плата в Яворівській лікарні, а 4 млн грн – подарунок від мами. Спільно з дружиною депутат зберігає понад 1 млн грн готівкою та менше ніж 100 тис. грн – на рахунках у банках.