Депутати ЛОР не підтримали перетворення Винниківської школи-інтернату у науковий ліцей

Депутати Львівської облради не підтримали рішення про реорганізацію Винниківської санаторної школи-інтернату у Винниківський науковий ліцей із 1 вересня 2019 року, проти якої під стінами ради протестували педагоги і батьки. За відповідне рішення проголосувало лише 33 депутатів під час засідання сесії у вівторок, 19 червня.

Директорка департаменту освіти і науки ЛОДА Любомира Мандзій повідомила, що реорганізація запропонована у межах деінстутуалізації освітніх закладів, яка має відбутися у 2019-2024 роках.

За її словами, на Львівщині необхідно створити ліцей математичного напрямку, де зможуть навчатися обдаровані діти з усієї області. Є попередня домовленість залучити до цього викладачів «Львівської політехніки» та Українського католицького університету. При цьому після дискусії із педагогами та батьками школи було запропоновано створити такий ліцей через рік, із 1 вересня 2019 року.

Водночас Любомира Мандзій повідомила про недоліки у роботі санаторної школи-інтернату у Винниках. За її словами, діти для оздоровлення мають навчатися у санаторних закладах упродовж одного, щонайбільше двох років. Тим часом у винниківській школі частина дітей навчається постійно, там є «сталий контингент учнів», зазначила вона.

За інформацією директорки школи Лілії Свистович, у ній зараз навчається 409 учнів. Це - діти з груп ризику захворювання на легеневі хвороби, що підтверджено медичними довідками. Діти із Винник, Львова, Пустомитівського району після навчання щодня повертаються додому, діти з інших районів Львівщини та інших областей на вихідні залишаються в інтернаті.

«Наші пропозиції у проекті рішення врахували лише частково, - відклали реорганізацію до 1 вересня 2019 року. Проте нас не влаштовує, що пропонується створити науковий ліцей, положення міністерства освіти про який ще немає, і що в ньому не буде інтернатної складової. У проекті рішення ЛОР зазначено, що учнів після закінчення навчального року треба розформувати і до ліцею оголошувати новий набір. Ставлять дуже високі вимоги, і я не впевнена, що ми наберемо контингенту, який потрібно, і ми можемо просто не почати роботу», - зазначила вона.

Частина депутатів звертали увагу на те, що рішення про реорганізацію навчального закладу виноситься, раніше аніж затвердження стратегії реорганізації інтернатів на Львівщині і може бути спробою вивільнити відповідне приміщення і землю. Інші звертали увагу на те, що у винниківській школі навчається дуже малий відсоток дітей, які справді на це б мали мати право, інші ж безпідставно отримують оздоровлення, харчування тощо.

Лілія Свистович також повідомила ZAXID.NET, що на поточний рік закладу не вистачає 2,9 млн грн на оплату праці обслуговуючого персоналу, їх відпустки, закупівлю палива. Проте Любомира Мандзій зазначила, що уже підготовлений проект розпорядження голови ЛОДА, який має вирішити це питання.

За її словами, проект стратегії реорганізації інтернатів на Львівщині зараз напрацьовує робоча група і винесе її на розгляд сесії ЛОР восени.