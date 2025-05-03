Держдеп США дозволив продаж Україні обладнання для винищувачів F-16 на 310 млн доларів
Серед основних підрядників — компанії Lockheed Martin Aeronautics, BAE Systems та AAR
Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні навчального, тренувального та технічного обладнання для наданих західними партнерами винищувачів F-16. Дозвіл на продаж пакета на 310 млн доларів Держдеп ухвалив після запиту України, повідомили у п’ятницю, 2 травня, у пресслужбі Пентагону.
Так, Держдеп ухвалив рішення про схвалення можливого продажу українському уряду навчального та супутнього обладнання для F-16, а також пов’язаного із ним обладнання на суму 310,5 млн доларів. Необхідну сертифікацію вже видало агентство зі співробітництва у сфері оборони та безпеки
За даними Пентагону, до потенційного списку до продажу будуть включені така продукція та послуги:
- модифікації та модернізація літаків;
- навчання персоналу, пов'язане з експлуатацією, технічним обслуговуванням та супутнім забезпеченням;
- запасні частини, витратні матеріали та аксесуари, а також підтримка ремонту та повернення;
- наземне обладнання;
- постачання та підтримка секретного та несекретного програмного забезпечення;
- секретні та несекретні публікації та технічна документація; дослідження та опитування;
- інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників;
- інші пов'язані елементи логістики та підтримки програм.
«Цей запропонований продаж підтримуватиме цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі», – повідомили у пресслужбі Пентагону.
Зазначається, що запропонований продаж узгоджується з внесками міжнародної коаліції щодо передачі F-16 Україні та проєктами із загальної модернізації Військово-повітряних сил ЗСУ.
Пентагон повідомив, що до продажу обладнання для F-16 будуть залучені вісім основних підрядників. Серед них – провідні оборонні компанії Lockheed Martin Aeronautics, BAE Systems та AAR.
До слова, 2 травня президент Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку флоту військових літаків в Україні. Зокрема, йшлося про розвиток F-16 – тоді президент анонсував «системні рішення» для ефективнішої підготовки та застосування військової авіації.
Нагадаємо, 1 травня видання The War Zone повідомило, що США вже передають Україні виведені з експлуатації винищувачі F-16. Це дозволяє здійснювати обслуговування літаків, які Києву раніше передали європейські партнери.