США готове постачати низку товарів та послуг для обслуговування винищувачів F-16

Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні навчального, тренувального та технічного обладнання для наданих західними партнерами винищувачів F-16. Дозвіл на продаж пакета на 310 млн доларів Держдеп ухвалив після запиту України, повідомили у п’ятницю, 2 травня, у пресслужбі Пентагону.

Так, Держдеп ухвалив рішення про схвалення можливого продажу українському уряду навчального та супутнього обладнання для F-16, а також пов’язаного із ним обладнання на суму 310,5 млн доларів. Необхідну сертифікацію вже видало агентство зі співробітництва у сфері оборони та безпеки

За даними Пентагону, до потенційного списку до продажу будуть включені така продукція та послуги:

модифікації та модернізація літаків;

навчання персоналу, пов'язане з експлуатацією, технічним обслуговуванням та супутнім забезпеченням;

запасні частини, витратні матеріали та аксесуари, а також підтримка ремонту та повернення;

наземне обладнання;

постачання та підтримка секретного та несекретного програмного забезпечення;

секретні та несекретні публікації та технічна документація; дослідження та опитування;

інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників;

інші пов'язані елементи логістики та підтримки програм.

«Цей запропонований продаж підтримуватиме цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі», – повідомили у пресслужбі Пентагону.

Зазначається, що запропонований продаж узгоджується з внесками міжнародної коаліції щодо передачі F-16 Україні та проєктами із загальної модернізації Військово-повітряних сил ЗСУ.

Пентагон повідомив, що до продажу обладнання для F-16 будуть залучені вісім основних підрядників. Серед них – провідні оборонні компанії Lockheed Martin Aeronautics, BAE Systems та AAR.

До слова, 2 травня президент Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку флоту військових літаків в Україні. Зокрема, йшлося про розвиток F-16 – тоді президент анонсував «системні рішення» для ефективнішої підготовки та застосування військової авіації.

Нагадаємо, 1 травня видання The War Zone повідомило, що США вже передають Україні виведені з експлуатації винищувачі F-16. Це дозволяє здійснювати обслуговування літаків, які Києву раніше передали європейські партнери.