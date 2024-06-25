Олег Бурдейний і Сергій Степанов розповіли про умови служби за контрактом у Держприкордонслужбі

У Центрі рекрутингу української армії у Львові Держприкордонслужба провела День рекрутингу і розповіла про службу за контрактом. 25 червня туди навідалися четверо добровольців, які готові служити у 7 прикордонному Карпатському загоні.

Начальник відділу комплектування 7 загону Олег Бурдейний розповів, що мінімальна служба за контрактом – три роки, тому граничний вік чоловіків, які зголошуються, може бути 57 років. Лікарі і психологи, чоловіки віком 18-25 років можуть підписати контракт на рік.

Зараз найбільша потреба у сержантському складі – інспекторах прикордонної служби.

«Потреба є у різних спеціальностях – від кухаря і водія до лікаря, бухгалтера і айтівця. Посаду кандидату пропонують відповідно до його освіти і досвіду. Кандидат звертається до нас в офіс на Личаківській, 74, пише заяву. Береться до уваги вік, стан здоров’я, мотивація. Треба пройти професійно-психологічний відбір, перевірку особистих даних, ВЛК», – зазначив заступник начальника відділу комплектування Сергій Степанов.

25 червня у Центр рекрутингу прийшли четверо чоловіків, які вирішили підписати контракт з прикордонною службою. 29-річний айтівець Богдан Бурда спростовує думку про те, що хто багато донатить на армію, може не служити.

«До цього я працював, донатив, але вирішив, що треба щось змінювати і визначився з видом військ. Я вважаю, що кожен має приносити користь, як може, але зараз я готовий до того, щоб приносити користь не опосередковано через донати, а напряму. Обрав саме прикордонні війська, бо мої вміння можуть бути тут корисними. Я розуміюся на софті, знаю кілька мов, це знадобиться на цій службі», – пояснив ZAXID.NET Богдан Бурда.

Богдан Бурда прийшов підписати контракт з ДПСУ (фото ZAXID.NET)

Ще один доброволець зі Львова має досвід ремонту дронів, що буде корисним на службі.

«Мій брат служить у прикордонних військах і я вирішив, що прийшов і мій час. Тому вирішив служити за контрактом. Буду працювати за своєю спеціальністю інженером в техчастині. Раніше я працював у сервісі в Apple Clinic. До війни ми робили і ремонтували техніку, потім почали безкоштовно ремонтувати техніку і дрони для військових», – зазначив ZAXID.NET Володимир Басюк.

Попри те, що 7 прикордонний Карпатський загін несе службу на західних кордонах, втім усіх рекрутерів попереджають, що в умовах воєнного стану кожен рід військ має ротацію. Тому рано чи пізно військові служитимуть і на східних рубежах країни.