На Львівщині правоохоронці викрили директора підприємства, який привласнив майже 900 тис. грн під час ремонту гуртожитку. 37-річному мешканцю Київської області загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Про це у понеділок, 9 лютого, повідомили у поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, у 2024 році між одним із навчальних закладів Дрогобича та товариством з обмеженою відповідальністю було укладено договір щодо закупівлі матеріалів, обладнання та проведення робіт під час капітального ремонту гуртожитку.

Проте директор компанії-підрядника склав офіційні документи – акт, а також довідку про вартість робіт і витрати, до яких вніс неправдиві дані щодо закупівлі та поставки устаткування. Зокрема автоматичної установки пожежогасіння з термоактивною вогнегасною речовиною вартістю понад 870 тис. грн.

Насправді установку підрядник не поставив, а одержані від замовника гроші привласнив, завдавши навчальному закладу збитків на вказану суму.

Директору підприємства повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.