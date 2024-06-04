Дизайнери Lego створили конструктор Підгорецького замку на Львівщині
Модель, в якій 7775 деталей, можна виграти за пожертву від 24 долари США
Група дизайнерів компанії Lego створила моделі п’яти знакових для України будівель, щоб зібрати гроші на відбудову українських шкіл. Конструктори, серед яких і Підгорецький замок у Львівській області, розіграють за пожертви від 24 доларів США на платформі United24. Купити їх неможливо.
У Lego створили моделі таких знакових для України будівель і пам’яток:
- Підгорецький замок XVII ст. – модель важить 6,1 кг, має 7775 деталей і сторони по 50 см (дизайнер – Марк Сегеді, США);
- Ханський палац XVI ст. в Криму, що зараз знищують росіяни – вага моделі 1,3 кг, має 2238 деталей і розміри 39 на 24 см (дизайнер – Мацей Коцот, Польща);
- Золоті ворота в Києві – модель важить 2,15 кг, має 2520 деталей, розміром 29 на 26 см (дизайнер – Ерік Лоу, США);
- Одеська опера 1810 року побудови – модель вагою 5,38 кг має 4976 деталей, розмір – 64 на 51 см (дизайнер – Даніель Зайдль, Німеччина);
- Миколаївська обсерваторія 1821 року побудови – модель вагою 3,9 кг має 3463 деталей, розмір 51 на 45 см (дизайнер – Олександр Єрмолаєв, Україна).
Фото United24
На сайті United24 розповідають історію кожної будівлі. Наприклад, Одеську оперу під час Другої світової війни захищали від бомбардувань так само, як зараз, під час російсько-української війни. Миколаївська обсерваторія, що належить до переліку пам’яток ЮНЕСКО, щодня може бути зруйнована через обстріли міста росіянами.
Підгорецький палац на Львівщині унікальний тим, що створювався не для оборони, а для задоволення, а Ханський палац в Криму, що зараз страждає від окупації росіянами, є єдиною в Європі такою кримсько-татарською пам’яткою.
І, звісно, понад тисячолітні Золоті ворота – один зі символів України з часів Київської Русі, коли жодного натяку на Росію ще не існувало.
За донати від 24 доларів США або кратної суми на платформі United24 розіграють усього 15 унікальних конструкторів – по п’ять штук кожної моделі. Усі зібрані кошти підуть на відбудову Великокостромської гімназії в Дніпропетровській області, куди 11 жовтня 2022 року влучила російська ракета.