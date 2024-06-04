Для збору коштів на відбудову школи розіграють три конструктори - моделі Підгорецького замку

Група дизайнерів компанії Lego створила моделі п’яти знакових для України будівель, щоб зібрати гроші на відбудову українських шкіл. Конструктори, серед яких і Підгорецький замок у Львівській області, розіграють за пожертви від 24 доларів США на платформі United24. Купити їх неможливо.

У Lego створили моделі таких знакових для України будівель і пам’яток:

Підгорецький замок XVII ст. – модель важить 6,1 кг, має 7775 деталей і сторони по 50 см (дизайнер – Марк Сегеді, США);

Ханський палац XVI ст. в Криму, що зараз знищують росіяни – вага моделі 1,3 кг, має 2238 деталей і розміри 39 на 24 см (дизайнер – Мацей Коцот, Польща);

Золоті ворота в Києві – модель важить 2,15 кг, має 2520 деталей, розміром 29 на 26 см (дизайнер – Ерік Лоу, США);

Одеська опера 1810 року побудови – модель вагою 5,38 кг має 4976 деталей, розмір – 64 на 51 см (дизайнер – Даніель Зайдль, Німеччина);

Миколаївська обсерваторія 1821 року побудови – модель вагою 3,9 кг має 3463 деталей, розмір 51 на 45 см (дизайнер – Олександр Єрмолаєв, Україна).

Фото United24

На сайті United24 розповідають історію кожної будівлі. Наприклад, Одеську оперу під час Другої світової війни захищали від бомбардувань так само, як зараз, під час російсько-української війни. Миколаївська обсерваторія, що належить до переліку пам’яток ЮНЕСКО, щодня може бути зруйнована через обстріли міста росіянами.

Підгорецький палац на Львівщині унікальний тим, що створювався не для оборони, а для задоволення, а Ханський палац в Криму, що зараз страждає від окупації росіянами, є єдиною в Європі такою кримсько-татарською пам’яткою.

І, звісно, понад тисячолітні Золоті ворота – один зі символів України з часів Київської Русі, коли жодного натяку на Росію ще не існувало.

За донати від 24 доларів США або кратної суми на платформі United24 розіграють усього 15 унікальних конструкторів – по п’ять штук кожної моделі. Усі зібрані кошти підуть на відбудову Великокостромської гімназії в Дніпропетровській області, куди 11 жовтня 2022 року влучила російська ракета.