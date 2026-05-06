З 2019 року Юлія Катинська працює у сфері міжнародного співробітництва та розвитку європейських партнерств міста

У Львівській міській раді представили нову керівницю Бюро євроінтеграції. Нею стала Юлія Катинська, яка до цього обіймала посаду виконувачки обов’язків керівниці цієї установи. Про це у середу, 6 травня, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Юлія Катинська народилася у Старому Самборі. Є магістром журналістики та бакалавром англійської мови та літератури Львівського національного університету імені Івана Франка. Також багато років займалася громадською діяльністю у «Пласті» (2017-2021 – очільниця Пласту у Львівській області) та молодіжному секторі.

З 2019 року вона працює у сфері міжнародного співробітництва та розвитку європейських партнерств міста. Раніше вона обіймала посаду комунікаційної менеджерки Львівського конференц-бюро, а згодом працювала заступницею директора Львівського бюро євроінтеграції з питань розвитку конференц-індустрії та економічних питань. Упродовж 2024 року виконувала обов’язки директорки цього бюро.

У Бюро євроінтеграції Юлія Катинська займалася грантовими програмами ЄС, розвитком міжнародних партнерств та освітніми проєктами. Вона брала участь у відкритті Хабу євроінтеграції, створенні волонтерського простору «Відкриті», а також створенні Центру дослідження мозку у партнерстві з Першим медоб’єднанням Львова та підготовці заявки Львова на конкурс «Європейська столиця інновацій».

«Для мене розвиток Львівського бюро євроінтеграції у найближчі роки – це про те, щоб євроінтеграція ставала частиною щоденного розвитку міста», – зазначила Юлія Катинська.

Як повідомила нова керівниця, Бюро активно працює над провадженням європейських стандартів у різних сферах міського управління, а також активно залучає гранти ЄС для розвитку Львова. Зокрема, за її словами, від початку року команда подала понад 20 проєктних заявок до європейських програм.

Бюро співпрацює з підрозділами Львівської міської ради, допомагає їм готувати проєкти та посилює досвід роботи з програмами ЄС і міжнародними партнерами. Окремий напрям роботи полягає у навчанні щодо ефективного використання європейських коштів, а також у розумінні логіки програм ЄС та у поданні ефективної звітності про реалізовані проєкти.

Як повідомила нова керівниця, на сьогодні вже реалізовано навчальні програми щодо участі у програмах ЄС як для працівників ЛМР, так і для представників громад з різних регіонів України.

«Я бачу Львівське бюро євроінтеграції як один із ключових муніципальних центрів євроінтеграції в Україні – платформу, яка допомагає місту та громадам впроваджувати європейські підходи через конкретні проєкти, партнерства та рішення», – повідомила Юлія Катинська.

До слова, Львівське бюро євроінтеграції створено у 2023 році. Раніше цю посаду обіймала Олена Павлюк. Відтепер вона буде директоркою КУ Інститут міста.